«Più un maldestro tentativo di caccia al tesoro che un ragionamento di gestione della viabilità e delle location». Così Riccardo Pensini definisce lo spostamento del mercato settimanale.

«Da quest’estate il “mercatomigrante” è stato ospitato sulle mura bianche, nel centro storico, ed è stato comunicato in più occasioni che si sarebbe spostato. Forse sì, forse no – continua Pensini – finalmente una decisione: approda in viale Trieste. Una location ispirata da un ispirato “genio della lampada” che non sapeva come meglio esprimere la sua genialità. Quindi, tutto risolto: per far capire a tutti i maceratesi (e non) che il mercato è mercoledì, la location di viale Trieste è stata sorprendente. Sia perché, appunto, una sorpresa per tutti, forse anche per i vigili che affannosamente cercavano di evitare di essere presi a morsi dai maceratesi conducenti inferociti, sia perché davvero una scelta strategica. La paralisi completa del traffico veicolare dalla 8 alle 9,30 (per ora). File in via Piave, lungo le mura, lungo corso Cavour, viale Don Bosco, piazza Leopardi, file ovunque. Ben 28 minuti per arrivare dal campus scolastico di Collevario al centro. Forse a piedi ci vorrebbe meno. Il nuovo che avanza si fa finalmente vedere: anche Macerata, arroccata su una collina ventilata può finalmente vantare una sorta di inquinamento da polveri sottili. Almeno un giorno alla settimana se non riusciamo sempre. Ma ci si può lavorare. Si predica per la mancanza di parcheggi, i problemi dei cantieri e della viabilità, e poi bisogna sorprendentemente osservare queste soluzioni. Forse, meglio niente».

Sicuramente, poi, la situazione non migliorerà nei prossimi mesi, visto che in viale Trieste si vanno ad aggiungere anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi, in partenza in questi giorni e che dovrebbero andare avanti fino a fine anno (leggi l’articolo).

(foto di Fabio Falcioni)