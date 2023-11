Dopo la presentazione dei lavori di riqualificazione del sottopasso di Porta Montana, sono state ultimate anche le opere di illuminazione architetturale su Porta San Giuliano, un’altra installazione realizzata nell’ambito del Programma unitario di rigenerazione urbana a valere sui fondi per investimenti complementari al Pnrr.

Molto suggestiva l’immagine notturna della porta di accesso al centro storico che conduce alla basilica del duomo; sia provenendo da Borgo San Giuliano che da viale Pantaleoni, la porta appare in tutta la sua armonica bellezza, ma anche da via Gioberti l’immagine della fortificazione attrae l’attenzione con il dipinto della Traslazione della Santa Casa di Loreto. «Con questa ulteriore opera il Programma unitario, fatto di tanti interventi tra loro coordinati, diventa sempre più concreto – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori – per dare continuità alla rigenerazione delle parti storiche della città, procederemo con il restauro della cinta delle mura urbiche, dallo Sferisterio a Rampa Zara e al rifacimento del marciapiede del viale».