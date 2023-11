«Chiudere il centro storico alle auto nei giorni festivi e prefestivi dalle 17 alle 20 durante il periodo natalizio». E’ la Ztl di Natale richiesta dell’associazione Commercianti del centro storico di Macerata. La presenteranno all’amministrazione venerdì pomeriggio durante un incontro con il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessora Laura Laviano. I commercianti erano stati in passato uniti nel chiedere la possibilità di sosta in piazza della Libertà e non ci hanno ripensato come spiega il presidente dell’associazione Giuseppe Romano: «In condizioni normali i parcheggi in piazza e l’apertura del centro sono per noi molto utili ma capiamo che quando c’è gente che vuole godersi il passeggio in centro, l’andirivieni di auto non è affatto piacevole».

I commercianti ora ci tengono a sottolineare che non sono mai stati contrari alla chiusura definitiva: «Speriamo che in futuro si trovino le giuste condizioni per farlo ma per ora, dall’8 dicembre all’8 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi e in concomitanza con eventi e manifestazioni, riteniamo che sia più giusto garantire un passeggio sereno, senza auto e che questo ci consenta di accogliere ancora più gente nelle vie del centro».

(a.p.)