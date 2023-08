di Luca Patrassi

L’albo pretorio del comune di Macerata è operativo anche a Ferragosto, o giù di lì. Oggi infatti sono state pubblicate due determine a firma del dirigente dei Servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, per la costituzione del team di progettazione per gli interventi di miglioramento e di adeguamento sismico del teatro Lauro Rossi e della sede municipale di piazza della Libertà per un importo complessivo che supera i cinque milioni di euro.

Sia per il teatro che per il palazzo comunale i progettisti saranno gli ingegneri Andrea Fornarelli (coordinatore), Giorgio Gregori, Enrico Marinaro, l’architetto Cristina Bevilacqua mentre attività di collaborazione saranno svolte dai geometri Corinna Vico, Emerson Breccia, Massimo Micozzi e dal perito industriale Marco Biondi.

Soddisfatto l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori: «L’Usr ha di recente sollecitato la formalizzazione della progettazione degli edifici pubblici per dare il via alle opere di miglioramento e di adeguamento sismico. Abbiamo formato un pool di tecnici interni senza affidare incarichi esterni. Per il Lauro Rossi e il palazzo comunale, entro l’anno consegneremo i progetti con l’indicazione dei lavori da fare: lavori che credo partiranno nella seconda parte del 2024.

Per il Lauro Rossi in particolare bisognerà ragionare sull’utilizzo di spazi alternativi per le stagioni teatrali. Quanto alla durata dei lavori è difficile ipotizzarla ora, abbiamo solo una scheda del danno e un’ipotesi di intervento: solo con il progetto si capirà quali saranno i tempi, almeno un anno bisognerà prenderlo in considerazione, èer fare un lavoro di quella portata le ripercussioni sono notevoli. Per il palazzo municipale si tratta di capire se si potranno fare o meno lavori a stralcio. In ogni caso va sottolineata con soddisfazione l’accelerazione data dall’Usr anche alle pratiche per la ricostruzione degli immobili pubblici strategici grazie all’opera del commissario per la ricostruzione postsisma Guido Castelli».