«Sulla scuola tutto il Pd si mobilita a sostegno del comune di Tolentino». Matteo Pascucci, segretario del circolo locale dem, annuncia che nei prossimi giorni il Pd porterà in Parlamento, in Consiglio regionale e provinciale la vicenda dell’ex Orfanotrofio. Lo stabile che il Comune ha ristrutturato allo scopo di trasferirci alcune classi del Filelfo, i cui studenti sono costretti dal 2017 a fare lezioni nei capannoni, ricevendo il niet della Provincia.

«La Regione e la Provincia dovrebbero aiutare il Comune, e non ostacolarlo – scrive in una nota il Pd, che è all’opposizione a Tolentino -. Senza una scuola adeguata è compromesso il futuro di migliaia di famiglie, decine di docenti, centinaia di ragazzi che vivono in città. La scuola non sia teatro di schermaglia politica nel centrodestra. E’ da irresponsabili, sulla scuola non possiamo più permetterci ritardi o errori».

La responsabile nazionale scuola del Pd Irene Manzi, il capogruppo del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi, il Consigliere regionale Romano Carancini e il capogruppo in Consiglio provinciale Narciso Ricotta, hanno accolto l’invito di Pascucci e del Consigliere comunale Luca Cesini a collaborare con il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi sulla scuola. «Il centrodestra regionale e provinciale – afferma il segretario locale – dal giorno dell’elezione di Sclavi a sindaco di Tolentino, sta metodicamente ostacolando l’amministrazione locale sui temi strategici e dello sviluppo della città: dalla sanità, alla scuola, ai finanziamenti per lo sport e cultura. Tutto ciò è grave e non può essere tollerato neppure da chi è in minoranza in consiglio comunale. Per questo tutti noi, dal Pd nazionale al locale – concludono – siamo pronti ad ascoltare e collaborare con il sindaco Sclavi su questo tema».

