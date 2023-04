TOLENTINO - Il Comune vorrebbe portare le 10 classi del liceo Classico nella struttura, ora serve fare una impermeabilizzazione per evitare che entri l'acqua

di Francesca Marsili

Infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell’ex Orfanotrofio di Tolentino, l’edificio che l’amministrazione vorrebbe destinare alle 10 classi del liceo Classico Filelfo, il Comune corre ai ripari con lavori di impermeabilizzazione. Costeranno 89mila euro, saranno finanziati con fondi comunali. Parte dello stabile, che si trova in via Tambroni 15, è stato già oggetto di lavori di messa in sicurezza a seguito dei danni causati dal sisma del 2016, con l’obiettivo di metterlo a disposizione della Provincia per trasferire le dieci classi del liceo Classico che si trovano negli ex uffici della Quadrilatero.

Lavori iniziati lo scorso 8 novembre e terminati a metà gennaio. Ma la stessa porzione dell’edificio già oggetto di lavori, ora, si legge in una determina del 19 aprile «necessita di interventi di manutenzione ordinaria consistenti nell’impermeabilizzazione della copertura di porzione dell’immobile, interessata da infiltrazioni d’acqua piovana» che sono state «da ultimo rilevate» e «che devono essere necessariamente eliminate».

Sul tetto dell’ex Orfanotrofio ci sono degli spostamenti delle tegole dovute ai segni del tempo e del sisma oltre all’evidenza di guaina catramata consumata dal tempo che favorisce l’infiltrazione di acqua nei locali che sono stati oggetto di messa in sicurezza. Va da sé che i tempi per il trasferimento delle dieci classi si allungano, ammesso che la Provincia decida di dare l’ok. Una promessa elettorale del sindaco Mauro Sclavi che intende riportare almeno una parte delle scuole ora dislocate nella zona est della città, in centro.

La perizia di spesa, redatta dall’ingegner Katiuscia Faraoni, responsabile dell’Area lavori pubblici e manutenzioni, è pari a 89.212,42 ed essendo di un importo inferiore a 150mila euro, la stazione appaltante procederà con l’affidamento diretto alla ditta esecutrice dei lavori.