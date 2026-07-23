Gemellaggi internazionali per lo sviluppo economico, sostegno al territorio e vicinanza alle amministrazioni locali: sono stati i temi al centro della trasferta romana dell’assessora all’ambiente maceratese Deborah Pantana, che ieri nella capitale ha incontrato il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi e il sottosegretario agli affari esteri Massimo Dell’Utri.

«È stato un momento di confronto estremamente positivo e costruttivo – dice Pantana – con Dell’Utri ci siamo soffermati in particolare sull’importanza dello sviluppo di gemellaggi strategici, strumenti fondamentali per promuovere le nostre eccellenze sul piano internazionale, attirare opportunità e dare nuova linfa allo sviluppo economico di Macerata. Con Lupi abbiamo ribadito la volontà comune di mettere sempre al centro la città e i suoi cittadini. Noi Moderati dimostra nei fatti di essere vicina alle amministrazioni locali e di saper dare voce concreta alle esigenze della comunità e al mondo delle liste civiche».

L’incontro ha permesso di fare il punto sulle battaglie e sulle proposte programmatiche che Noi Moderati sta portando avanti, indirizzate in particolare verso tre temi. Primo, gemellaggi e internazionalizzazione per lo sviluppo economico, con la possibilità di valorizzare la proiezione internazionale della città per creare reti di scambio turistico, culturale e commerciale idonee a sostenere l’economia locale. Quindi, l’ascolto del territorio e sinergie con il civismo, nell’ottica di una vicinanza costante agli amministratori locali e supporto alle liste civiche. Infine delle misure operative per rafforzare il tessuto produttivo maceratese, unendo la tutela dell’ambiente all’innovazione e alla qualità della vita nei nostri quartieri.

«Un canale di dialogo diretto con il Governo e i vertici nazionali per trasformare le idee, i progetti di cooperazione internazionale e il contributo delle realtà civiche in opportunità reali di crescita per la città di Macerata – finisce Pantana – Lupi ha colto anche l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto i vertici locali del partito, ovvero il commissario regionale Tablino Campanelli, la commissaria provinciale Maika Gabellieri, il coordinatore comunale Luigi Carelli e tutti gli amici della lista Civici per le Marche».