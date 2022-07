Ritorno del Filelfo in centro,

l’ex orfanotrofio ospiterà

alcune delle classi

TOLENTINO - La nuova giunta ha concesso alla Provincia la struttura, gratuitamente. L'obiettivo è riportare alcune classi di Classico e Scientifico mentre si attende la realizzazione del campus

Avanti con il ritorno in centro storico di alcune classi del Filelfo (come anticipato nei giorni scorsi da Cronache Maceratesi). Nella prima seduta della nuova giunta di Tolentino, il sindaco Mauro Sclavi e gli assessori hanno approvato un atto di indirizzo relativo alla concessione in comodato d’uso gratuito alla Provincia dello stabile ex orfanotrofio per la collocazione temporanea dei licei. Le classi erano state delocalizzate dopo il sisma del 2016 nei locali in contrada Cisterna dell’ex Quadrilatero, nelle more della realizzazione del nuovo campus scolastico in contrada Pace. Il perdurare di questa situazione crea notevole disagio per il prolungarsi dei tempi di costruzione del campus e le difficoltà create dai locali di natura artigianale commerciale della Quadrilatero che non rispondono pienamente alle necessità degli studenti. In questo contesto il Comune, con l’intento prioritario di mettere in campo ogni risorsa idonea a risolvere le problematiche generate dal dilazionarsi della realizzazione del nuovo campus in contrada Pace, autorizza l’utilizzo parziale dell’immobile denominato ex orfanotrofio in piazza Piccinino. La nuova amministrazione intende dare una collocazione diversa e temporanea ai licei, in attesa della realizzazione del nuovo campus. Ci sono stati colloqui con il presidente della Provincia Sandro Parcaroli da parte del sindaco Sclavi ed è stato stabilito il trasferimento di alcune classi dei licei. In particolare, a seguito dell’incontro del 1 luglio tra Parcaroli, Sclavi e Luca Fraticelli, dirigente del settore ricostruzione patrimonio ed edilizia scolastica della Provincia, è stato stabilito di collaborare alla sistemazione di una porzione dell’ex orfanotrofio di proprietà del Comune per sistemare classi di Classico e Scientifico. Dovranno essere svolti i lavori per rendere agibile l’immobile.

