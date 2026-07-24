“Il valore dell’incontro”
per affrontare il cambiamento
MACERATA - L'incontro dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a Palazzo Buonaccorsi. La presidente Lidia Lebboroni: «Le relazioni rappresenta oggi uno dei principali motori dello sviluppo delle nostre comunità». Il governatore Francesco Acquaroli: «E' fondamentale giocare le nostre partite insieme. Al di là dei ruoli specifici, ognuno deve fare la sua parte»
Le relazioni professionali per affrontare le nuove sfide di un mondo in rapido cambiamento. Questo il tema al centro dell’incontro di ieri sera a Palazzo Buonaccorsi “Il valore dell’incontro: le relazioni generano futuro”, il nuovo appuntamento istituzionale promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino, nato per favorire il dialogo tra professionisti, istituzioni, università, imprese e rappresentanti del territorio.
L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dai comuni di Macerata e di Camerino, ha rappresentato un nuovo modo di interpretare il ruolo dell’Ordine, fortemente voluto dalla presidente Lidia Lebboroni, che ha scelto di trasformare un momento istituzionale in un’occasione concreta di confronto e costruzione di relazioni. Alla serata hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, delle Università di Macerata e di Camerino, delle associazioni di categoria e delle professioni.
Nel suo intervento di apertura, la presidente Lidia Lebboroni ha ribadito la necessità di superare una visione della professione legata esclusivamente agli aspetti tecnico-contabili, sottolineando come «oggi il commercialista sia chiamato a essere un protagonista dello sviluppo delle comunità. Il valore delle relazioni rappresenta oggi uno dei principali motori dello sviluppo delle nostre comunità. Dialogo, fiducia e collaborazione tra istituzioni, professioni, imprese, università e società civile sono elementi indispensabili per affrontare le sfide della trasformazione economica e sociale. Con questa iniziativa abbiamo voluto creare un’occasione di confronto e di rafforzamento del dialogo istituzionale, riaffermando il ruolo dei commercialisti quali interlocutori al servizio dello sviluppo e dell’interesse generale».
A offrire una riflessione sul contesto economico e sociale contemporaneo è stato anche Renato Mattioni, componente del Comitato economico e sociale europeo: «Le profonde incertezze geopolitiche e i nuovi equilibri economici internazionali, le grandi trasformazioni dell’intelligenza artificiale e del cambiamento climatico ci obbligano a ripensare identità e appartenenze, come persone, imprenditori e professionisti. E richiedono un supplemento di responsabilità per chi rappresenta istituzioni, corpi intermedi e ordini, perché nessuno si può chiamare fuori da questa stagione del “never normal”».
Nel corso della serata è intervenuto, il presidente della Regione Francesco Acquaroli: «Quando in passato si parlava di umanoidi, pensavamo ad altri continenti. Oggi, parlando con gli imprenditori, so che sono una realtà tangibile e presente. È solo uno dei grandi cambiamenti che dobbiamo affrontare ed è fondamentale giocare le nostre partite insieme. Al di là dei ruoli specifici, ognuno deve fare la sua parte».
Il senatore Guido Castelli, commissario straordinario alla ricostruzione: «Quella che stiamo vivendo è la stagione del never normal: un tempo caratterizzato da guerre, tensioni geopolitiche, speculazioni sui mercati, aumento del costo delle materie prime, cambiamenti normativi e trasformazioni tecnologiche che impongono a tutti una capacità di adattamento continua. In questo scenario il ruolo dei commercialisti e dei professionisti contabili è ancora più strategico. Anche la ricostruzione post sisma è una creatura viva, che cambia continuamente e che richiede la capacità di integrare strumenti diversi, aggiornare procedure e cogliere nuove opportunità. Abbiamo affrontato l’aumento dei prezzi dei materiali, la conclusione dell’esperienza del Superbonus, la necessità di far dialogare risorse e strumenti differenti, costruendo un sistema capace di mettere insieme i fondi della ricostruzione con quelli destinati allo sviluppo».
Da remoto anche l’intervento del vescovo di Macerata Nazareno Marconi. L’evento è proseguito con una visita agli spazi museali di Palazzo Buonaccorsi, uno dei luoghi simbolo del patrimonio artistico maceratese, per poi proseguire a Palazzo Cortesi con un momento conviviale che ha favorito il confronto informale e la nascita di nuove relazioni tra professionisti, amministratori, rappresentanti delle imprese e delle istituzioni.