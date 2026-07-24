Undici nuovi agenti andranno si aggiungono alla squadra della questura di Macerata. Ad annunciarlo il sindacato di polizia Siulp Macerata tramite il segretario generale provinciale Damiano Cioppettini che «esprime sentimenti di profonda gratitudine e viva soddisfazione per la decisione di assegnare 11 nuovi agenti della polizia appartenenti al 233esimo Corso allievi agenti alla questura di Macerata, dove faranno il loro ingresso a partire dal mese di agosto».

«L’arrivo di queste nuove risorse rappresenta un segnale tangibile – prosegue il segretario – e la dimostrazione concreta che le continue sollecitazioni e i reiterati allarmi lanciati sulle carenze di organico sono stati finalmente recepiti dal dipartimento della Pubblica sicurezza.

I nuovi agenti, provenienti dai diversi istituti d’istruzione della polizia presenti sul territorio nazionale, inizieranno la loro carriera professionale proprio a Macerata. Per questi giovani colleghi, la questura maceratese rappresenterà il punto di partenza del loro percorso nella polizia e la loro primissima esperienza lavorativa sul campo, un’occasione fondamentale per crescere e mettere a frutto sul territorio la formazione ricevuta. In tale contesto, il Siulp sa quanto il nostro questore, Luigi Mangino, si sia mosso e sia stato sensibile alla problematica della carenza di personale, e per tale motivo esprimiamo la nostra più profonda gratitudine».

Se da un alto quindi la questura potrà contare sui nuovi rinforzi, la situazione è ben diversa al commissariato di Civitanova e alla polizia stradale. «Non possiamo esimerci dall’esprimere la nostra profonda delusione per il fatto che nessuna nuova forza sia stata destinata al commissariato di Civitanova e alla polizia stradale della provincia. Pur accogliendo con enorme favore l’importante rinforzo destinato alla questura, il Siulp Macerata continuerà, come ha fatto per la questura, a lanciare un grido di protesta affinché la nostra provincia abbia la sicurezza che merita».