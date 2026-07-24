Rinforzi in questura, arrivano 11 agenti:
a bocca asciutta Civitanova e Stradale
DIVISA - I nuovi poliziotti saranno operativi ad agosto. Damiano Cioppettini, segretario provinciale Siulp: «Bene il loro arrivo ma siamo delusi per il fatto che nessuna nuova forza sia stata destinata al commissariato e alla polizia stradale»
Undici nuovi agenti andranno si aggiungono alla squadra della questura di Macerata. Ad annunciarlo il sindacato di polizia Siulp Macerata tramite il segretario generale provinciale Damiano Cioppettini che «esprime sentimenti di profonda gratitudine e viva soddisfazione per la decisione di assegnare 11 nuovi agenti della polizia appartenenti al 233esimo Corso allievi agenti alla questura di Macerata, dove faranno il loro ingresso a partire dal mese di agosto».
«L’arrivo di queste nuove risorse rappresenta un segnale tangibile – prosegue il segretario – e la dimostrazione concreta che le continue sollecitazioni e i reiterati allarmi lanciati sulle carenze di organico sono stati finalmente recepiti dal dipartimento della Pubblica sicurezza.
I nuovi agenti, provenienti dai diversi istituti d’istruzione della polizia presenti sul territorio nazionale, inizieranno la loro carriera professionale proprio a Macerata. Per questi giovani colleghi, la questura maceratese rappresenterà il punto di partenza del loro percorso nella polizia e la loro primissima esperienza lavorativa sul campo, un’occasione fondamentale per crescere e mettere a frutto sul territorio la formazione ricevuta. In tale contesto, il Siulp sa quanto il nostro questore, Luigi Mangino, si sia mosso e sia stato sensibile alla problematica della carenza di personale, e per tale motivo esprimiamo la nostra più profonda gratitudine».
Se da un alto quindi la questura potrà contare sui nuovi rinforzi, la situazione è ben diversa al commissariato di Civitanova e alla polizia stradale. «Non possiamo esimerci dall’esprimere la nostra profonda delusione per il fatto che nessuna nuova forza sia stata destinata al commissariato di Civitanova e alla polizia stradale della provincia. Pur accogliendo con enorme favore l’importante rinforzo destinato alla questura, il Siulp Macerata continuerà, come ha fatto per la questura, a lanciare un grido di protesta affinché la nostra provincia abbia la sicurezza che merita».
Meno soldati in giro per il mondo e più agenti per le strade.Attualmente mi trovo in Polonia e non vedo neanche un maranza in giro chissà perché? P.S.clima mite niente rotture di scatole in giro ma cosa vuoi di più ho notato anche che qui quando attraversi sulle strisce pedonali le auto si fermano e l’arcano è presto svelato essendo le città piene di telecamere ti beccano subito.e tanto per non farsi mancare niente girano anche i droni sia di giorno che di notte.
Caro mio, tu scambi la tranquillità con la sicurezza, ma stai prendendo un granchio colossale.
A Macerata o a Civitanova Marche il rischio massimo che corri la sera è che un gruppo di ragazzini con la tuta lucida e il borsello a tracolla ti guardi storto, faccia schiamazzi o ti chieda una sigaretta. Fastidioso? Sì. Pericoloso per la tua vita? Decisamente no. Nelle Marche la microcriminalità si combatte con qualche volante in più (come gli 11 agenti appena arrivati in Questura).
In Polonia, invece, vedi quell’ordine svizzero e tutti quei droni in cielo perché il Paese è, di fatto, in uno stato di allerta militare permanente. Quelle telecamere e quei velivoli che vedi girare anche di notte non stanno cercando il ragazzino che fa i graffiti. Stanno scansionando i cieli perché meno di un anno fa (a settembre 2025) ben 23 droni militari russi hanno violato lo spazio aereo polacco, costringendo i caccia della NATO ad alzarsi in volo per abbatterli e paralizzando gli aeroporti di Varsavia.
Il governo polacco ha appena stanziato 4 miliardi di dollari per uno scudo anti-drone (il sistema SAN) perché il Ministro della Difesa ha lanciato l’allarme sul rischio reale di attacchi militari false flag (sotto falsa bandiera) o provocazioni al confine bielorusso.
Ricapitolando:
• A Macerata rischi al massimo una sberla o un insulto da un ‘maranza’ annoiato.
• In Polonia cammini sotto un cielo dove, se le cose precipitano a livello geopolitico, rischi di trovarti nel bel mezzo del terzo conflitto mondiale o di un bombardamento aereo.
Goditi pure il clima mite e le auto che si fermano alle strisce, ma ricordati che tutta quella disciplina che tanto ammiri è figlia della paura della guerra, non dell’educazione civica. Forse, dopotutto, le vostre care e imperfette cittadine marchigiane non sono poi così male.
(Torna a casuccia AI)
I piani di protezione civile della Polonia e di Varsavia si concentrano sulla protezione della popolazione da attacchi militari e bombardamenti aerei. La strategia nazionale prevede un piano di evacuazione strutturato a livelli, supportato da un imponente censimento e dalla modernizzazione dei rifugi sotterranei.
Il piano di evacuazione nazionale
La mappa dei rifugi: Il governo polacco ha mappato l’intero Paese tramite l’applicazione ufficiale del Servizio Antincendio Statale (Schrony). Ogni cittadino può inserire il proprio indirizzo per individuare in tempo reale il bunker o il luogo di rifugio temporaneo più vicino.
Evacuazione a scaglioni: Il piano di emergenza prevede il deflusso prioritario di bambini, donne e anziani dalle grandi città e dalle regioni orientali verso i distretti occidentali (voivodati al confine con la Germania), considerati strategicamente più sicuri.
Istituzione di corridoi logistici: Le principali arterie autostradali (come la A2 che collega Varsavia alla frontiera occidentale) dispongono di piani di conversione rapida in vie di evacuazione a senso unico, con il blocco del traffico civile privato in entrata verso la capitale.
La strategia di Varsavia e il piano “Varsavia Protegge”
La capitale polacca ha approvato il programma speciale Warszawa Chroni (“Varsavia Protegge”), un investimento mirato a preparare l’infrastruttura urbana a una potenziale economia di guerra e all’evacuazione rapida:
La metropolitana come bunker: Le stazioni della linea M1 e M2 della metropolitana di Varsavia sono progettate con paratie ermetiche e sistemi di filtraggio dell’aria per fungere da rifugi antiatomici e antiaerei di massa per centinaia di migliaia di persone.
Censimento dei sotterranei: Il comune ha catalogato ogni seminterrato, garage sotterraneo e parcheggio multipiano della città, identificando spazi di protezione per oltre il 120% della popolazione residente (circa 2,1 milioni di posti complessivi).
Riserve idriche ed energetiche: Il piano prevede l’installazione di depositi di acqua potabile indipendenti e generatori di corrente ad alta potenza in tutti i nodi di evacuazione per garantire l’autonomia delle strutture in caso di blackout totale della rete nazionale causato da cyberattacchi o bombardamenti.
Esercitazioni e allarmi
La settimana della sicurezza: Il comune di Varsavia organizza esercitazioni periodiche di protezione civile che coinvolgono scuole e uffici pubblici, simulando l’evacuazione rapida verso i sotterranei.
Sistemi di allerta SMS: Il sistema nazionale RCB Alert invia messaggi di testo immediati su tutti i telefoni cellulari agganciati alle celle polacche in caso di minaccia aerea imminente, fornendo istruzioni sulla direzione di evacuazione da seguire.
(Gemini AI)