Controlli nei cantieri della ricostruzione: due denunce e 10mila euro di multe. E’ il risultato di un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Camerino, con i colleghi dell’Ispettorato del lavoro. I militari hanno controllato due cantieri nella città ducale: in entrambi sono state riscontrate carenze per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori.

Nel primo cantiere è stato trovato un ponteggio pericoloso. Per la ditta, con sede legale a Teramo, è scattata una multa di 8mila euro. Il responsabile, un 37enne abruzzese, è stato denunciato. Nel secondo cantiere, invece, i militari hanno riscontrato una gestione errata della viabilità interna e delle vie di fuga con evidenti rischi per la sicurezza. In questo caso la ditta, con sede nell’hinterland perugino, è stata multata di tremila euro e il 50enne titolare denunciato.

Sempre a Camerino, inoltre, i carabinieri nel corso dei controlli durante la movida universitaria del giovedì sera hanno ritirato quattro patenti per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti ragazzi. Due di loro, un 23enne studente universitario di Civitanova e un operaio 30enne di Porto Sant’Elpidio, sono anche stati denunciati perché il tasso di alcol nel sangue era di oltre 0,8.