“Camminare è salute”, quando si unisce l’utile al dilettevole tutto diventa interessante ed istruttivo. Così è stata la passeggiata che si è svolta alle sorgenti dell’Esino di Esanatoglia, che l’associazione Tutela Diabetici di Camerino e l’associazione Lulù ed il Paese del Sorriso hanno organizzato per illustrare quanti e quali benefici per il corpo e per la mente possano essere generati dal “movimento”.

In particolare si è concentrata l’ attenzione sulla cura del piede e sui giusti movimenti nelle varie tipologie di “camminata”; la dottoressa Manuela Bianchi ha guidato i partecipanti nel percorso suggerendo le giuste posture in ogni passo. Dopo la conviviale al Castello di Malcavalca i professionisti hanno illustrato ogni forma di prevenzione anche, tra cui l’uso di calzature idonee a facilitare la camminata ed a prevenire eventuali patologie. Considerato il successo dell’evento, con grande soddisfazione, gli organizzatori, tra cui Paolo Muratori, presidente dell’Atdm Marche, hanno promesso che si impegneranno a promuovere ulteriori iniziative, volte a favorire la prevenzione della salute.