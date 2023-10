Controllate 146 persone, 118 auto, 19 esercizi commerciali e una discoteca. E’ il bilancio dell’attività messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Camerino nel fine settimana. Sei le sanzioni per violazioni del Codice della strada. I militari della stazione di Pieve Torina sono anche intervenuti a Camerino dove, nei pressi del centro storico, si è verificato uno incidente tra un’autovettura condotta da una 40enne ed uno scooter guidato da un 33enne entrambi residenti nella zona. Ad avere la peggio il 33enne, trasferito all’ospedale camerte con diverse fratture, non è in pericolo di vita.