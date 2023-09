In arrivo un venerdì denso di impegni in casa Lube Civitanova. Domani, infatti, alle 11,30, il nuovo opposto Adis Lagumdzija, di passaggio a Civitanova prima di rientrare tra le fila della Nazionale Turca, incontrerà giornalisti e tifosi all’Eurosuole Forum. L’evento sarà trasmesso in live streaming sui canali social di Lube Volley e Arancia Television.

Nel pomeriggio, poco dopo la partenza di Lagumdzija, intorno alle 17, il gruppo biancorosso, che ieri sera ha riabbracciato Simone Anzani, sosterrà un allenamento congiunto nel palas civitanovese con la Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci, squadra tornata in Serie A2 Credem Banca. Nel roster abruzzese milita il veterano Stefano Patriarca, centrale che dopo la trafila nella cantera biancorossa (dal 2003 al 2007) vinse uno Scudetto con la Lube nel 2014. Tra gli ospiti figurano anche due atleti lanciati a suo tempo dal vivaio cuciniero, l’opposto Diego Cantagalli e il centrale Tommaso Fabi. Dopo il 3-1 inflitto all’Abba Pineto in allenamento all’Eurosuole Forum e il 3-0 centrato con la Yuasa Battery Grottazzolina nell’amichevole di Recanati, Chicco Blengini vuole monitorare condizione fisica e progressi con il terzo test match.