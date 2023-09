Tre azzurri della Asd Anthropos hanno conquistato il Campionato Europeo di basket IBA21. Un grandissimo risultato ottenuto a Padova, al culmine dei Suds European Championships per atleti con Sindrome di Down.

Per l’Italia, rappresentata dalla Fisdir, è arrivato l’ennesimo grande successo della Nazionale c21, selezione che dal 2017 (anno del suo primo evento internazionale) a oggi ha vinto tutti i tornei inanellando tre titoli mondiali e, con questo, tre titoli europei. Punti di riferimento tra gli otto giocatori della squadra azzurra, guidata da coach Giuliano Bufacchi, sono i tre portacolori dell’Anthropos, ovvero Alex Cesca (capitano), Alessandro Greco e Francesco Leocata.

Il torneo, bello e difficile, ha visto gli azzurri vincere tutte le partite in programma soffrendo tantissimo nell’ultima del girone eliminatorio contro l’altra favorita al titolo, la Turchia. Poi il gruppo azzurro si è imposto in Finale sulla sorprendente Finlandia, che nella sua Semifinale aveva avuto la meglio proprio sul sestetto turco. Resa dei conti combattuta sino al termine del terzo periodo, chiuso 18-16 per l’Italia) per poi aprirsi totalmente a favore degli azzurri nel quarto periodo con un parziale di 16-2. Tra i nostri la palma del migliore del torneo va sicuramente ad Alessandro Greco, top scorer della finale con 12 punti. Nel match decisivo 10 punti per Paulis, 8 per Durante e 4 per il Alex Cesca. Il coach dell’Anthropos Angela Gasparroni: «Ancora una volta i nostri atleti hanno dato dimostrazione delle loro qualità, per le quali si sono impegnati e preparati tanto insieme agli altri ragazzi della nostra squadra. Siamo felici di aver contribuito a raggiungere ancora una volta il tetto d’Europa con la Nazionale. Bravi tutti».

Il presidente dell’Anthropos Nelio Piermattei: «Un altro grande successo per l’Italia del basket Fisdir e per i nostri ragazzi. Un progetto, quello della pallacanestro per atleti con sindrome di down, che sta dando all’Anthropos grandissime soddisfazioni non solo dal lato sportivo, ma anche dal lato sociale, con un gruppo di 16 elementi amalgamato intorno a coach Angela Gasparroni e Marco Trisciani. Proprio a loro vanno i miei ringraziamenti per dedizione, passione e competenza con cui seguono i nostri campioni durante l’anno. Non posso non ringraziare la nostra partner Virtus Basket Civitanova, con in capo il suo presidente Nicola Moretti, che ha sposato questa iniziativa sin dagli albori. Sono grato a tutte quelle realtà come Attilia Basket Porto Recanati e la Ponte Morrovalle, che durante l’arco della stagione a più riprese si affiancano a noi in momenti dal sicuro valore sportivo e sociale. Il ringraziamento più grande, accompagnato da un abbraccio sincero, va ai nostri ragazzi che con i loro sorrisi, la loro tenacia e la loro naturalezza ci regalano emozioni indimenticabili».