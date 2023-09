L’esordio al Comunale di Villa San Filippo è felice per la Sangiustese VP che nei minuti finali ribalta il match con il Tolentino imponendosi per 2-1 e facendo impazzire di gioia lo stadio.

Una gara intensa e frizzante sin dai primi minuti, giocata sempre a viso aperto tra le due formazioni che si erano affrontate anche sette giorni fa nell’andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Assenze importanti in casa rossoblù (Minella, Proesmans, Del Brutto, Palmieri, Bianchi), mentre sul fronte opposto mister Buratti non poteva contare sul match winner di Coppa Petrucci.

Davanti ad una straordinaria cornice di pubblico, era il Tolentino a passare in vantaggio con Balloni che dalla distanza al quarto d’ora fulminava Cardoso. I ragazzi di Bolzan non si scomponevano e continuavano a fare la loro partita, sfiorando il pari a più riprese con Ouedraogo, Monachesi e Marini. Nel secondo tempo erano ancora i padroni di casa a farsi preferire e prendere il pallino del gioco, con Ouedraogo che pronti via dava l’illusione del gol (tiro a fil di palo) e tutto il collettivo rossoblù che andava in crescendo con il passare dei minuti, creando occasioni e portandosi continuamente ed in maniera pericolosa dalle parti di Orsini, senza riuscire a trovare il varco giusto.

Dalla panchina mister Bolzan pescava forze fresche e l’impatto sul match dei subentrati si faceva sentire in maniera positiva, con un Lattanzi subito nel vivo del gioco. Dopo un altro gol sfiorato da Ouedraogo, che faceva pensare ad una porta stregata quest’oggi per la Sangiustese VP, la gara svoltava definitivamente sulla grande chiusura difensiva di Pigini in un contropiede cremisi, forse unica occasione ospite dell’intera ripresa, che faceva ripartire l’azione per i rossoblu. Sugli sviluppi del capovolgimento di fronte al 43’ st un ispiratissimo Monachesi trovava meritatamente il gol del pari, dopo aver lavorato egregiamente una quantità infinita di palloni. Nei minuti di recupero, dopo un possibile rigore non assegnato ai padroni di casa, era il subentrato Del Gobbo, classe 2005, a mandare in estasi il Comunale di Villa San Filippo firmando in mischia il 2-1 finale sul quale l’arbitro faceva definitivamente calare il sipario sulla partita. Una gioia immensa per tutti i tifosi sugli spalti e una vittoria sicuramente meritata per il carattere espresso in tutti i 90’ e più minuti dai ragazzi di mister Bolzan.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP – TOLENTINO 2-1