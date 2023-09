Un punto alla prima in campionato per il Montefano. I viola di Mariani pareggiano 0 a 0 al La Croce di Montegranaro all’esordio in Eccellenza e recriminano per le maggiori occasioni avute, su tutte l’incrocio dei pali colpito da Alla su punizione. Domenica prossima debutto casalingo al Dell’Immacolata contro il Montegiorgio.

La cronaca. Buon approccio alla gara per il Montefano, che colleziona tre occasioni da rete nel primo quarto d’ora di gioco: al 6′ Papa manda a lato un traversone di Palmucci, al 9′ spedisce sopra la traversa dalla distanza e al 12′ Alla centra l’incrocio dei pali direttamente da calcio piazzato. I viola tornano a rendersi pericolosi al 28′ ma l’incornata di Guzzini, sugli sviluppi della punizione di Sindic, termina alta. Prima dell’intervallo si fa vivo il Montegranaro. David salva su Malavolta, poi Radojicic non inquadra lo specchio sul cross di Ruggeri.

Nella ripresa parte di nuovo bene il Montefano. Dopo appena due giri di lancette Morazzini ci prova ma non imprime la necessaria forza al pallone, mentre Bonacci spara fuori dal limite. Intorno alla mezz’ora riecco il Montegranaro, con David che neutralizza un’incornata ravvicinata di Jallow. L’ultima occasione del match è viola, sui piedi di Monaco, la cui punizione a giro si spegne sopra la traversa.

Il tabellino:

MONTEGRANARO: Taborda; Foresi (84’ Vujcic), Zaffagnini, Pagliarini, Ruggeri; Malavolta (71’ Corrado), Morales, Rozzi; Cicconetti (68’ Capponi); Radojicic (80’ Bruffa), Tonuzi (71’ Jallow). A disp.: Mallozzi, Piermartiri, Sguigna, Bontempo. All.: Gianfranco Zannini.

MONTEFANO: David; Morazzini, Monaco, Postacchini, De Luca G. (33’ Marasca, 87’ Calamita); Sindic, Alla, Guzzini; Palmucci (57’ Di Matteo); Bonacci (63’ Latini), Papa (77’ Stampella). A disp.: Bentivogli, Pjetri, Toro, Camilloni. All.: Nico Mariani.

ARBITRO: Cocci di Ascoli Piceno (Belogi di Ancona e Malatesta di Ancona)

NOTE: ammoniti: Morales, Tonuzi, Pagliarini; De Luca G., Guzzini. Corner: 2-2. Recupero: 4’+4’.