Il secondo test stagionale della Lube Civitanova si è chiuso con un successo per 3-0 in notturna contro la Yuasa Battery Grottazzolina al PalaCingolani-Pierini di Recanati, impianto fresco di restyling. Biancorossi in piena fase di rodaggio, privi di Simone Anzani, degli altri nazionali e con Ivan Zaytsev fermo per un risentimento muscolare last minute, si sono presentati in campo infarciti di giovani e hanno lottato con grinta contro la formazione degli ex biancorossi Andrea Marchisio e Manuele Marchiani. La Yuasa Battery, squadra di Serie A2 guidata da Massimiliano Ortenzi e ancora priva del bomber danese Rasmus Breuning Nielsen, ma con un organico di assoluta qualità, ha dato del filo da torcere ai vice campioni d’Italia.

Chicco Blengini ha provato situazioni di gioco interessanti trovando un Larizza già in gran forma (12 punti con 8 muri personali) e un gruppo competitivo. Civitanova ha spinto l’acceleratore anche al servizio con 4 ace mostrando una crescita progressiva nel gioco durante i set. In campo anche alcuni dei giovani ospiti stranieri che si stanno allenando da qualche giorno all’Eurosuole Forum. Pochi minuti prima del match l’amministrazione comunale ha omaggiato i team e il vicepresidente biancorosso Albino Massaccesi con delle targhe ricordo tra gli applausi di 1000 spettatori.

La partita – Lube in campo con Thelle al palleggio in diagonale con l’opposto Motzo, Cremoni e Kandev laterali, Diamantini e Larizza al centro, Bisotto libero. La Yuasa Battery risponde con la diagonale composta dall’ex Lube Marchiani in cabina di regia e Mitkov bocca da fuoco, Fedrizzi e Cattaneo in banda, Canella e Mattei centrali, l’ex biancorosso Marchisio nel ruolo di libero.

In avvio la Lube impone il proprio ritmo, ma sull’11-7, complice la serie al servizio di Fedrizzi, la Yuasa Battery si riavvicina (11-10). Il timing di Motzo tiene avanti i biancorossi (14-12), ma Grottazzolina impatta sull’ace di Cattaneo (14-14). I cucinieri sfruttano gli errori dei rivali alternando il mani out di Kandev e il muro di Diamantini (18-14). Si procede a strappi e si torna in parità dopo la giocata di Fedrizzi, a quota 6 sigilli nel parziale (19-19). In volata Civitanova accelera con Motzo (4 punti nel set) e Thelle, capace di mettersi in proprio prima del muro decisivo (25-21). Biancorossi compatti a muro.

Nel secondo parziale la Lube rientra con gli stessi effettivi, ma trova una Yuasa Battery reattiva (8-11). Cattaneo tiene avanti Grottazzolina (11-14), ma il filotto biancorosso di tre punti vale il pari (14-14). Il sorpasso della Lube arriva su un attacco out degli uomini di Ortenzi, che poi incassano l’ace di Kandev per il 19-17. Si torna in parità dopo una leggerezza difensiva (19-19). Blengini utilizza anche il giovane Giani e Simeon Nikolov, fratello di Alex, attualmente impegnato agli Europei con la Bulgaria. Sul 21-21 tra gli avversari entra Vecchi. Si procede punto a punto con la Lube che non concretizza una palla set sul 24-23, ma si riscatta con il sesto punto di Motzo nel parziale e l’ace decisivo di Kandev (26-24). Civitanova conferma un muro arcigno (5 vincenti) e cresce al servizio (3 ace). In evidenza Larizza con 5 punti, 3 su block. Sul fronte opposto è Mitkov a mettere giù i palloni (8 punti).

Forte del doppio vantaggio, nel terzo atto la Lube comincia più disinvolta (7-2) e controlla il gioco (12-7). Il primo tempo targato Larizza vale il +6 (15-9). Blengini dà spazio anche a Nikolov e al connazionale Titriyski, che confeziona il 17-12. Il calo di tensione finale consente alla Yuasa Battery di limare lo svantaggio (19-16), ma Diamantini sfodera un primo tempo da SuperLega (20-16). Volata conclusiva in discesa (24-17). Il punto della vittoria arriva con il muro di Larizza (25-18).

Il tabellino

Cucine Lube Civitanova – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-21, 26-24, 25-18)

CIVITANOVA: Thelle 5, Motzo 11, Bisotto (L), Zaytsev ne, Diamantini 6, Larizza 12, Cremoni 5, Giani, Giacomini ne, S. Nikolov, Kandev 9, Titriyski 1, Tenorio, Mouchlias ne. All. Blengini.

GROTTAZZOLINA: Cubito, Vecchi 1, Lusetti, Canella 5, Mattei 3, Bellomo ne, Mitkov 13, Romiti, Fedrizzi 13, Marchiani 2, Romiti (L) ne, Marchisio (L), Cattaneo 9. All. Ortenzi

ARBITRI: D’Amico e Turtù.

PARZIALI: 25-21 (23’), 26-24 (29’), 25-18 (23’). Totale: 1h 15’.

NOTE: Civitanova: battute sbagliate 12, ace 4, muri 15, attacco 41%, ricezione 49% (31% perfette). Grottazzolina: battute sbagliate 13, ace 2, muri 6, attacco 44%, ricezione 56% (31% perfette). Spettatori: 1.000