Prosegue da due settimane il lavoro della Banca Macerata agli ordini del nuovo coach Maurizio Castellano e dello staff tecnico. La squadra, che sarà impegnata nel campionato di Serie A3, ha diviso gli allenamenti tra la palestra Lume Fitness Club e il Banca Macerata Forum e a partire dalla prossima settimana cominceranno le amichevoli. Il preparatore atletico Gianluca Paolorosso racconta come ha trovato i ragazzi e la preparazione svolta.

«Quest’estate ci siamo portati avanti con il lavoro consegnando ad ogni giocatore degli esercizi da svolgere durante le vacanze per restare in forma ma anche per fargli imparare a conoscere alcune novità nelle metodologie di allenamento – spiega Paolorosso – Il gruppo è arrivato in buone condizioni al primo ritrovo e nel corso di queste settimane posso dire che tutti, anche chi inizialmente magari era più indietro, si sono allineati su un buono stato di forma».

«Io per primo mi sono dovuto mettere sotto ed è sempre importante poter imparare qualcosa da ogni allenatore – continua il preparatore atletico – Quest’anno stiamo proponendo un lavoro stimolante per i ragazzi perché molto vario e sono sicuro che li abbia preparati bene a reggere fisicamente le prossime settimane di amichevoli. Abbiamo intensificato l’attenzione sui salti e sulla tecnica proprio in vista delle partite che aspettano la Banca Macerata e ho visto una squadra pronta. Poi le gare saranno dei primi test e lavoreremo di conseguenza ma sono molto fiducioso riguardo il gruppo». Le prime due gare sono fissate per mercoledì 13, con la sfida casalinga contro San Giustino, e sabato 16 per la trasferta a Pineto.