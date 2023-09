Comincia la stagione dell’under 15 e dell’under 17 della Volley Academy Macerata. Questa settimana si sono radunati i giovani atleti per incontrare lo staff tecnico che li seguirà nel corso della stagione.

Il gruppo unisce giocatori della Volley Academy, il settore giovanile della Pallavolo Macerata, e quelli della Futura Tolentino Pallavolo, società con la quale da quest’anno nasce un’importante collaborazione. I coach sono espressione di questa partnership con Alessandro Trucchia di Tolentino coadiuvato dai coach Michele Caldarola e Noemi Colaianni della Pallavolo Macerata.

Michele Caldarola, che è anche scout man della Banca Macerata di A3, racconta la nuova collaborazione con la Futura Tolentino Pallavolo, «Permette alle due società di unire le forze, in questo modo abbiamo maggiori risorse per seguire i ragazzi. In questa fase di preparazione ci ritroveremo con i ragazzi quattro giorni a settimana per arrivare al meglio all’inizio dei campionati, avremo poi la possibilità di lavorare insieme con degli allenamenti congiunti due volte a settimana». Lavorerete con un gruppo nutrito che parteciperà a più tornei, quali obiettivi vi siete posti? «Uniamo i nostri ragazzi della Volley Academy Macerata under 15 e under 17 con quelli della Futura Tolentino Pallavolo. Gli under 15 giocheranno sia il campionato under 15 sia quello under 17, mentre gli under 17, oltre al campionato di categoria, saranno impegnati anche con l’under 19 e la 1° Divisione. L’obiettivo principale resta sempre quello di far crescere i ragazzi, parteciperemo a tanti tornei e vogliamo fare bene».