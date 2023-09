di Andrea Cesca

Doppio salto di categoria per Federico Pierluigi, attaccante maceratese classe 2006 acquistato dalla Vis Pesaro. Dopo aver iniziato la preparazione lo scorso 31 luglio con la formazione Primavera, da una settimana a questa parte il giocatore si allena con la prima squadra militante nel campionato di Serie C, tanto che il suo nome figura fra l’elenco dei convocati in vista del match contro l’Olbia in programma stasera alle 20,45 al Tubaldi di Recanati (indisponibile il Benelli).

Esploso a suon di gol nella formazione Allievi della Maceratese, poi in quella Juniores, Pierluigi nello scorso campionato ha debuttato in Eccellenza con la maglia della propria città fino a guadagnarsi la convocazione con la Rappresentativa nazionale Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. «Ho deciso di fare una nuova esperienza, si è presentata l’opportunità di andare alla Vis Pesaro ed ho accettato», racconta.

La mattina continua ad andare a scuola, nel pomeriggio allenamento. «Ho iniziato a giocare al calcio a 6 anni con la maglia della Maceratese. Nasco ala sinistra, ma sono stato impiegato anche come prima punta. Mi piace svariare su tutto il fronte d’attacco». I suoi allenatori nelle giovanili della Maceratese sono Francesco Menghini, Alberto Scuffia, Carlo Troscè, Simone Salvucci, Paolo Morresi.

«Ringrazio la Maceratese per aver reso possibile il trasferimento e Simone Settembri che mi sta seguendo in questo percorso» dice Pierluigi e fa i nomi del presidente Alberto Crocioni, del mister Roberto Lattanzi, del diesse Giuseppe Sfredda, dell’allenatore della Juniores Pieralvise Ruani e del direttore tecnico Ermanno Carassai.

Dal biancorosso della Maceratese a quello della Vis Pesaro non cambia il sogno di Federico Pierluigi: «Il mio desiderio è quello di arrivare in Serie A. Per quest’anno punto a fare più minuti possibili con la Primavera di mister Alessandro Sandreani, con la speranza di debuttare in Serie C».

La famiglia abita a Macerata, tanti amici con i quali ha condiviso i primi diciassette anni di vita anche. «Con Cirulli mi sento sempre, anche domenica scorsa dopo il derby fra Civitanovese e Maceratese». Il campionato Primavera della Vis inizierà il 23 settembre, la prima squadra di Simone Banchieri ha giocato la prima partita ufficiale: Federico Pierluigi è pronto a dare il proprio contributo.