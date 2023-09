Lube, test a Recanati

La Lube Civitanova si prepara a tornare in campo per il secondo test di preseason. Domani, venerdì 8 settembre (ore 20) al PalaCingolani-Pierini di Recanati, gli uomini di Chicco Blengini si confronteranno in un derby regionale amichevole a ingresso libero contro la Yuasa Battery Grottazzolina, formazione di A2 Credem Banca in cui militano due ex biancorossi: il libero Andrea Marchisio, che tra il 2017/18 e il 2021/22 ha conquistato da cuciniero un Mondiale per Club, una Champions League, tre Scudetti e due Coppe Italia, e il palleggiatore Manuele Marchiani, cresciuto nel vivaio della Lube, vincendo una Junior League, per poi far parte del gruppo della prima squadra nel 2010/11, anno del trionfo in Challenge Cup.

Si tratterà di un omaggio all’impianto recanatese, fresco di un restyling importante, che ha raddoppiato la capienza portandola a 2000 posti a sedere, e reduce dall’inaugurazione di mercoledì, che ha visto la Virtus Libertas Pesaro imporsi con un gioco autoritario nell’amichevole contro Latina Basket.

A eccezione dell’opposto danese Rasmus Breuning Nielsen, l’organico della Yuasa Battery Grottazzolina di coach Massimiliano Ortenzi dovrebbe essere al completo, mentre la Cucine Lube Civitanova, orfana dei Nazionali, affronterà il blitz nella città leopardiana con sei atleti della prima squadra: Francesco Bisotto, Enrico Diamantini, Jacopo Larizza, Matheus Motzo, Jakob Thelle e Ivan Zaytsev. Al loro fianco dovrebbero unirsi anche tre emergenti dell’Academy Volley Lube, ovvero Francesco Giacomini e i campioni d’Europa U17 Gianluca Cremoni e Andrea Giani. A disposizione dello staff, inoltre, cinque giovani stranieri che si stanno allenando in questi giorni a Civitanova: i tre talenti bulgari del Levski Sofia, Alex Kandev, Simeon Nikolov e Kristian Titriyski, il brasiliano con passaporto spagnolo Davi Tenorio e il greco Stavros Mouchlias.