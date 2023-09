Viabilità cittadina e sicurezza stradale: il Pd torna alla carica e lo fa con il consigliere comunale Democrat Maurizio Del Gobbo che ha presentato una interpellanza al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e al segretario generale: ci si riferisce ai «sinistri stradali verificatisi all’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano». Del Gobbo fa una premessa: «Anche nelle vie più centrali di Macerata si sono verificati di recente gravi incidenti stradali, in particolare anche all’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano – caratterizzato tra l’altro da una strada in pendenza (via Mazenta appunto che prosegue quindi con via Silone) – negli ultimi anni sono avvenuti diversi sinistri stradali alcuni dei quali hanno richiesto anche l’intervento della Polizia Locale e di recente (21 luglio 2023), per la presenza di feriti, anche dell’eliambulanza». Esposti i motivi alla base dell’interpellanza rivolta ai vertici dell’amministrazione comunale, Del Gobbo chiede di conoscere «se sono previsti interventi – fra cui in particolare una rotatoria – volti ad evitare ulteriori incidenti a livello dell’incrocio fra via Mazenta e via Cassiano da Fabriano». Del Gobbo ha anche allegato all’atto una nota della Polizia locale che evidenzia come negli ultimi cinque anni nella zona ci siano stati tre incidenti, uno dei quali con feriti.