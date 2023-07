Scontro all’incrocio, una moto finisce contro un furgone. E’ accaduto oggi pomeriggio attorno alle 16,30 in via Mazenta, nella zona di via Spalato, a Macerata.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale il furgone, condotto da un uomo di 68 anni, ha travolto una moto sulla quale viaggiavano due neo diciottenni di Macerata, un ragazzo, che era alla guida, e una ragazza sul posto del passeggero.

Forte l’impatto: i due giovani sono finiti a terra. Subito sono stati soccorsi dal presidente della Croce Rossa di Ancona che si trovava casualmente sul posto, poi dal 118. In un primo momento è stata chiamata anche l’eliambulanza dall’ospedale regionale che però non è riuscita ad atterrare nella zona dell’incidente. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale con l’ambulanza, ma era comunque cosciente e vigile al momento dei soccorsi, aveva dolori agli arti. La ragazza invece, con una profonda ferita al polso, è stata condotta al pronto soccorso di Macerata in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

(redazione CM)