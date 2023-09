L’estate sta finendo ed è tempo di bilanci per la 539 Rescue, la cooperativa di bagnini che per il primo anno, con 40 ragazzi e ragazze ha scrutato il litorale garantendo la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti della spiagge di Civitanova e Porto Potenza. Nei giorni scorsi gli operatori del salvamento a mare sono stati ricevuti in Capitaneria di Porto dalla comandante Ylenia Ritucci e la stagione agli sgoccioli è l’occasione per stilare un bilancio dell’attività svolta:

«Era gennaio di quest’anno quando ho deciso di creare una cooperativa, dopo un decennio passato a svolgere il servizio da assistente bagnanti nei vari balneari di Civitanova e di Porto Potenza – ha spiegato Giorgio Ercolani -. Ora che stanno scorrendo i titoli di coda finalmente si può dire che tutto è andato per il meglio. Siamo riusciti a contenere salvataggi e situazioni rischiose grazie all’accortezza e alla professionalità dei nostri operatori, preparati proprio per anticipare eventuali situazioni di pericolo ed effettuare recuperi ai primi segnali di difficoltà».

Sono stati 40 i bagnini alcuni anche molto giovani, che hanno presidiato il litorale dalle torrette, pronti ad intervenire anche un attimo prima che la situazione potesse diventare pericolosa, garantendo l’incolumità di villeggianti e turisti. «Un ringraziamento va ai miei collaboratori più stretti – continua Ercolani – Martina Pancotto, Laura Passarini e Francesco Cellini, ai quali vanno certamente elogi e meriti. Ma non va dimenticata la costante e preziosa collaborazione resa dagli uomini della Capitaneria di Porto di Civitanova Marche, sempre presenti e pronti nello svolgimento del loro servizio e i balneari di Civitanova e Porto Potenza che hanno creduto in questo nuovo progetto».

E fra i tanti ringraziamenti uno va anche al “bagnino a 4 zampe” Gus, abbreviazione per “Gustavo” il vivace pitbull di 3 anni addestrato proprio per il salvataggio in mare e che ha prestato servizio nei balneari di Civitanova durante l’estate. Gustavo infatti è preparato proprio per trascinare e riportare a riva sia il bagnino che eventualmente la persona che sta annegando e in questa estate ha pattugliato l’arenile destando anche la curiosità dei bagnanti che non gli hanno fatto mancare carezze e attenzioni. Ora con l’arrivo dell’autunno l’attività della 539 Rescue non si ferma: a breve partiranno i corsi per assistenti e c’è tempo per limare e oliare sempre meglio la macchina operativa in vista della prossima stagione