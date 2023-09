Dopo gli annunci di Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Sandro Giacobbe, Cricca di Amici, il Rapper Moreno e il Tre, e tanti altri cantanti , che saranno presenti giovedì 7 settembre a Tolentino allo Stadio della Vittoria, non poteva mancare la sfida calcistica lanciata dal mister Castori con la sua squadra “Cuori Sibillini” alla quale hanno dato la disponibilità i sindaci dei nostri piccoli e grandi comuni del cratere della provincia.

Tra loro, il sindaco di Pollenza Mauro Romoli, il sindaco di Caldarola Luca Maria Giuseppetti, il vice sindaco di Pioraco Luca Gagliardi, il sindaco di Fiuminata Felicioli Vincenzo, il sindaco di Tolentino Mauro Scalvi, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli, il vice sindaco di Treia David Buschittari, il consigliere Provinciale Andrea Mozzoni. «Ci saranno – spiega la consigliera di parità della Provincia Deborah Pantana – tre donne amministratrici locali di cui non sveliamo il nome, e tanti altri partecipanti, come Piero Romitelli, i cantanti Paolo Petrini e Alessandro Gaetano, i ragazzi del Liceo scientifico sportivo di Camerino e le vecchie glorie del Tolentino calcio. Bellissima iniziativa di beneficenza alla quale hanno dato il gratuito patrocinio tutti i Comuni del nostro bellissimo entroterra: Castel Sant’Angelo sul Nera, Ussita, Visso, Pieve Torina, Muccia, Serravalle del Chienti, Fiastra, Bolognola, Valfornace, Caldarola, Camerino, Montecavallo, Castel Raimondo, Fiuminata, Sefro, Pioraco, Gagliole, Esanatoglia, Cingoli, San Severino Marche, Treia, Pollenza, San Ginesio, Ripe San Ginesio, Sarnano, Loro Piceno, Apiro, Belforte del Chienti, Sant’Angelo in Pontano, Colmurano, Penna San Giovanni, Serrapetrona, Camporotondo di Fiastrone, Poggio San Vicino, Petriolo, nonché la Comunita’ dei Monti Azzurri, la Provincia di Macerata e la Regione Marche».

«E’ bellissimo infatti girare i nostri Paesi e vedere affissi ovunque i manifesti della partita della Nazionale cantanti, dove passi ne trovi uno, perché lo slogan “Rinascere Insieme” non poteva che unirci tutti in questa manifestazione di solidarietà a favore del progetto Sorriso – continua Pantana – Un progetto a favore dei centri di aggregazione, campi scuola per i giovani che il prossimo anno vorranno essere nei nostri paesi colpita dal sisma 2016. La Nazionale cantanti è stata davvero generosa nel voler sposare questo progetto a favore dei giovani del nostro territorio, tanto da essere tutti presenti a Tolentino il 7 settembre. Ovviamente tutti gli organizzatori sveleranno il programma completo martedì, ma già posso anticipare che ci saranno tante sorprese. La manifestazione è dedicata ai giovani ed ai sindaci del nostro entroterra Maceratese, perché tutti sono stati coinvolti in questo progetto di solidarietà. Non poteva mancare un momento dedicato tutto alle donne, dove personalmente in qualità di consigliera di Parità della Provincia di Macerata regalerò un’opera simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Infine non potevamo non ricordare il nostro amato Jimmy Fontana, insieme al figli Luigi che sarà presente , ed il maestro Rocchetti regalerà una sua opera esclusiva alla famiglia Sbriccoli. Siamo pronti, tutti uniti per Rinascere Insieme – conclude – questa partita è per noi».