di Francesca Marsili

«Una brutta caduta di stile che lascia l’amaro in bocca a tutti noi e ai tolentinati». I gruppi consiliari Tolentino Popolare, Tolentino Civica e solidale e Riformisti Tolentino commentano così la dichiarazione del presidente della Pro Loco Tct Edoardo Mattioli fatta durante la conferenza stampa per la Partita del Cuore, che si disputerà il 7 settembre a Tolentino, in cui ha sottolineato come «si sia dovuta spostare a Civitanova sia l’ospitalità in albergo dei cantanti che la cena di solidarietà del giorno precedente alla partita per la semplice ragione che a Tolentino, dopo il sisma, non ci sia più un’attività ricettiva in grado di far fronte ad eventi di questo livello». In quell’occasione la Nazionale italiana cantanti sfiderà gli amministratori e imprenditori del territorio maceratese il cui incasso sarà devoluto ai comuni del cratere. E i tre gruppi di maggioranza partono proprio da questo: «Troviamo un errore ed un clamoroso controsenso quanto dichiarato dal presidente della Pro Loco, oltre che veramente inopportuno per l’immagine della città e degli operatori economici operanti nel settore della ricettività e della ristorazione completamente ignorati dallo stesso come se in questi anni nessuno di essi avesse lottato per rimanere vivi e rendere accogliente il nostro territorio».

Dopo aver appreso dalle colonne di Cronache Maceratesi le affermazioni di Mattioli aggiungono: «Tali affermazioni hanno sollevato in noi grandi perplessità e stupore. La finalità di questa iniziativa benefica, che il Comune di Tolentino si onora di ospitare allo stadio della Vittoria, è nelle intenzioni degli organizzatori quella di sostenere i comuni dell’entroterra colpiti dal sisma del 2016. Una occasione persa – concludono – e una superficialità non richiesta, quando al contrario sarebbe stato utile, in continuità con la partita, organizzare qui, non solo a Tolentino, ma magari a Belforte, Caldarola o altri comuni coinvolti, ogni iniziativa collaterale alla Partita del Cuore, che ricordiamo ha il patrocinio della Regione e della Provincia».

Puntuale la controrisposta del presidente della Pro Loco Mattioli che l’evento lo ha anche organizzato. «Nel comunicato delle firme di maggioranza che guidano il comune di Tolentino sono state riportate solo falsità per quanto ho detto in conferenza stampa nella sala consiliare della Provincia – commenta seccamente -. In quella occasione e in tanti ne sono testimoni, ho soltanto chiarito che a causa del terremoto e per la fortunata occupazione dei posti letto disponibili a Tolentino purtroppo per giovedì 7 settembre non siamo riusciti, con la supervisione dei delegati Nazionale Cantanti, ad avere 30 camere disponibili nel territorio tolentinate o vicino. Avevamo disponibilità per la notte del giorno 8, ma abbiamo dovuto anticipare la partita al 7 settembre. Abbiamo tutte le Pec di preventivo e prenotazione con i 2 hotel presenti a Tolentino – precisa – , che poi abbiamo dovuto annullare per la loro non disponibilità di alloggi per questa nuova data».

Mattioli ci tiene inoltre a precisare quella che lui definisce «un’altra falsità», ovvero la cena del prepartita al Calamaretto di Civitanova. «La cena del 6 settembre non è organizzata né dalla Proloco né dalla Nazionale Cantanti – sottolinea -, ma dal Rotary per un loro progetto di solidarietà estiva per i bambini disabili delle Marche. Infine – aggiunge – la cena del dopopartita non ci sarà perché i giocatori della Nazionale Cantanti rientreranno in hotel». E conclude: «Chiediamo al sindaco e chi sostiene la sua amministrazione di non farci cadere impropriamente nel dibattito politico locale e di abbandonare i rancori personali verso la nostra associazione che hanno tentato e lavorano da anni per farla scomparire dopo 31 anni di prestigiosa attività. Lavoriamo volontariamente per la città e i turisti non ci interessano le loro problematiche politiche».