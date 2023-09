Oltre 300 persone ieri per la conviviale di Fratelli d’Italia che si è svolta a Civitanova allo chalet I due Re. Tra i presenti, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, la senatrice Elena Leonardi, il capogruppo regionale Carlo Ciccioli, oltre agli esponenti locali, Pierpaolo Borroni, Simone Livi e Massimo Belvederesi.

Esprime soddisfazione per la conviviale il coordinatore cittadino Igori Pettinelli: «Sono entusiasta del successo ottenuto e la partecipazione calorosa di 373 civitanovesi sostenitori del nostro partito. Ben oltre le più rosee previsioni, tanto da aver dovuto dire, a malincuore, no ad alcune richieste. Altrimenti saremmo stati oltre 400 i partecipanti, un segno di grande attenzione verso Fratelli d’Italia che si conferma vicino ai marchigiani e agli italiani grazie ai nostri presidenti, Francesco Acquaroli e Giorgia Meloni. È stata una serata dove sono stati messi in evidenza tutti i molteplici interventi promossi e voluti da FdI nella nostra regione, tutti con importanti finanziamenti, nel campo delle infrastrutture, dell’economia, delle politiche del lavoro e in molti altri comparti. Non potevamo, inoltre, non focalizzarci su Civitanova che da quando FdI governa, finalmente, le Marche ha trovato una grande centralità, ricevendo l’attenzione che merita come la costruzione della nuova ala dell’ospedale, i lavori per il ponte in via Einaudi, il porto di Civitanova, Palazzo Ciccolini, la chiesa Sant’Agostino e molto altro ancora. Un grande riconoscimento per il lavoro svolto dal circolo di Fdi di Civitanova».