Vedono un annuncio online per la vendita di due auto a 13.900 euro ciascuna, partono le trattative per l’acquisto, versano 6.380 euro di acconto ma dei veicoli non c’è nessuna traccia.

A cadere nel raggiro un uomo e una donna di Corridonia che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Da lì sono scattate le indagini che hanno portato alla denuncia per truffa di una 46enne, originaria di Milano e residente nel Pavese, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine.

L’episodio risale a fine maggio quando i due hanno avviato le trattative telefoniche per l’acquisto di due autovetture messe in vendita sul portale di annunci “Subito.it” al prezzo di 13.900 euro ciascuna.

Convinti di acquistare le due auto, i due hanno versato un primo acconto di 2.780 euro, tramite bonifico bancario sull’Iban fornite dalla 46enne, al quale sono seguiti altri due versamenti per gli importi di mille euro e 2.600 euro, per un totale complessivo di 6.380 euro. Secondo gli accordi stabiliti, i veicoli avrebbero dovuto essere ritirati a Milano. Ma, una volta incassate le somme di denaro, la donna non ha più fornito indicazioni sulla consegna e si è resa del tutto irreperibile, disattivando i contatti telefonici.

Così i due acquirenti hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri che, attraverso accertamenti telematici e una ricostruzione dei flussi finanziari, sono riusciti a risalire all’intestataria del conto corrente sul quale sono confluiti i bonifici. Così è scattata la denuncia.