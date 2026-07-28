Scatta il conto alla rovescia per la prima serata del Mind festival. Domani il via con Ruggero de I Timidi e si proseguirà fino a domenica sera. Benny Benassi, Sayf, Ditonellapiaga, I Cani, Mind Enterprises, Ruggero de I Timidi, Mauro Repetto, Parisi e Pippo Sowlo saranno tra i protagonisti delle cinque giornate del festival.

Oltre alla musica, è pronta ad accendersi anche la grande cucina del Mind Festival, con un’area food da oltre mille posti a sedere. Torneranno l’amatissimo mercatino, l’area gaming interamente dedicata ai giochi e una grande area bambini, con attività, spazi attrezzati e servizi igienici riservati ai più piccoli.

Ad aprire le danze sarà il rock freschissimo dei Little Pieces of Marmelade, band marchigiana conosciuta dal grande pubblico per il loro secondo posto ad X Factor con Manuel Agnelli. A seguire salirà sul palco Pippo Sowlo, pronto a raccontare e cantare i nostri giorni con il suo stile dissacrante e il suo inconfondibile cinismo.

A chiudere la prima serata sarà Ruggero de I Timidi, con un set speciale tutto da scoprire.

Giovedì sarà la volta de I Cani, che tornano al Mind Festival dopo quattordici anni, nel corso di un tour estivo che si sta trasformando in un vero e proprio evento generazionale. La serata proseguirà con il dj set di Notti Indie.

Venerdì salirà sul palco Ditonellapiaga, l’artista che ha conquistato il pubblico anche sul palco dell’ultimo festival di Sanremo. Al Mind porterà il suo coinvolgente spettacolo, tutto da cantare e da ballare.

A seguire il dj set di Camoufly, uno dei produttori e dj italiani più apprezzati e lanciati sulla scena internazionale.

Sabato il programma inizierà già all’ora di cena con Mauro Repetto, storico cofondatore degli 883, che salirà sul palco ripercorrendo i grandi successi degli anni d’oro della band e raccontando storie e aneddoti della sua vita artistica.

La serata proseguirà con una proposta elettronica caldissima. Ad aprire saranno i Parisi, i fratelli italiani che hanno conquistato la scena musical internazionale, collaborando con alcuni dei più importanti artisti mondiali.

A seguire arriverà Benny Benassi, autentica leggenda della dance internazionale, pronto a far ballare il pubblico del Mind festival fino a tarda notte.

Grande attesa per il gran finale di domenica, che vedrà protagonisti Sayf e i Mind Enterprises. Il giovane artista genovese Sayf, rivelazione degli ultimi mesi con il brano Tu mi piaci tanto, porterà sul palco il suo universo musicale, nel quale rap e cantautorato si incontrano. A chiudere il festival saranno i Mind Enterprises, il duo iconico che accompagnerà il pubblico nel suo coloratissimo mondo italo-disco, capace di conquistare le platee internazionali e di arrivare fino al palco del Coachella.

Per risparmiare rispetto all’acquisto in cassa ed evitare le file, l’organizzazione consiglia di acquistare i biglietti in prevendita online su Ciaotickets oppure presso tutti i punti vendita fisici affiliati. Ingresso gratuito per i minori di 11 anni accompagnati da un adulto. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale (clicca qui).