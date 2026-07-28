Nuova sfida internazionale per il barman maceratese Indrit Ajgeraj, che continua a portare la propria esperienza oltre i confini nazionali. Domenica prossima sarà tra i protagonisti di Ibiza Vibes, il grande evento organizzato da Cinco Summer Club insieme a Ibiza Global Radio, storico punto di riferimento mondiale della musica elettronica, in programma sull’isola di Patok, in Albania.

Per l’occasione, Ajgeraj sarà chiamato a curare il premium bar e l’area riservata agli ospiti vip e agli artisti internazionali, realizzando una drink list esclusiva attraverso il suo format Klorophilla, studiato appositamente per l’evento.

«Mi hanno contattato per sviluppare il premium bar e l’area dedicata agli ospiti più importanti e agli artisti internazionali – dice -. Per questa occasione studierò una drink list premium insieme al mio format Klorophilla. È una nuova esperienza che mi permette di confrontarmi con una realtà internazionale e con un pubblico proveniente da diversi Paesi. E questo sarà solo il primo di una serie di eventi in programma in Europa».

Per il bartender maceratese non si tratta certo della prima esperienza su palcoscenici di prestigio. Dopo gli inizi a Macerata, dove ha lavorato al Centrale, costruendo solide basi nel mondo della mixology, nel 2021 è entrato nell’orbita di Bruno Vanzan, iscrivendosi alla Bruno Vanzan Academy e intraprendendo un percorso di crescita professionale che gli ha permesso di perfezionare tecnica, ricerca e creatività. Negli ultimi anni il suo curriculum si è arricchito di collaborazioni di alto livello. Nel 2023 ha preso parte agli eventi di Villa Erba, sul Lago di Como, dove i suoi cocktail hanno accompagnato le portate firmate dallo chef Carlo Cracco. È stato inoltre protagonista nella Vip Lounge dell’area hospitality dello stadio San Siro durante le partite del Milan e, lo scorso maggio, ha curato il servizio beverage in occasione della cena di gala organizzata da Campari Group nella sede centrale di Milano, un evento esclusivo con oltre 300 ospiti tra dirigenti e brand ambassador provenienti da tutto il mondo.

Ora una nuova tappa internazionale in Albania, con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti europei, a conferma di un percorso professionale che al momento lo vede come libero professionista, permettendogli di continuare a crescere e a portare il nome di Macerata nei principali eventi del panorama internazionale della mixology.