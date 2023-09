La Banca Macerata, squadra di volley Serie A3, si è presentata alla città con tante novità ma le stesse ambizioni di vivere un campionato al vertice. Lo ha fatto ieri sera in piazza della Libertà nel consueto appuntamento sul palco della festa di San Giuliano. Hanno parlato i massimi esponenti della dirigenza della società biancorossa, insieme all’Amministrazione comunale e due tra gli sponsor più importanti. Il presidente della Pallavolo Macerata Gianluca Tittarelli ha salutato per primo la città.

«È un piacere raccontare questo nuovo inizio, che nel 2024 sancirà il 40° anno di attività della Pallavolo Macerata, una società radicata sul territorio – ha detto Tittarelli – Stasera presentiamo i protagonisti della stagione 2023/2024, l’obiettivo è quello di fare bene e raggiungere i play off con una squadra tosta e coriacea; poi vogliamo portare tanti appassionati al Banca Macerata Forum, che è come la porta della città: accoglie tifosi e squadre provenienti da tutta Italia quando vengono a Macerata per le partite». È quindi intervenuta l’Amministrazione con l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi: «Ringrazio il presidente Tittarelli che ha creato questa società che oggi ci fa sognare di poter tornare grandi nella pallavolo. Come Amministrazione abbiamo investito grandi risorse nel palazzetto, modernizzando l’impianto luci e gli spogliatoi; oggi il Banca Macerata Forum è una struttura all’altezza degli obiettivi e della passione di questa squadra. Vedo ottime prospettive per la stagione che sta per cominciare». Il sindaco Sandro Parcaroli ha poi aggiunto: «Andiamo quindi a vedere le partite della Banca Macerata al palazzetto e sostentiamo la squadra della città».

Il general manager della Pallavolo Macerata Italo Vullo ha raccontato la stagione e introdotto gli sponsor: «Per me è il primo anno a Macerata, è bello essere qui, so che la città ci tiene a questa festa e speriamo di vedere la stessa partecipazione di stasera anche al palazzetto. Annuncio che dal 15 settembre si aprirà la campagna abbonamenti che si chiuderà il 30 ottobre, vi invitiamo a far sentire la vostra presenza alla squadra durante la stagione. Questo è un anno importante, abbiamo consolidato il rapporto con una realtà di successo come Banca Macerata, che come noi ha voglia di crescere e speriamo di potere andare lontano insieme; stasera ci accompagna anche uno dei partner più fedeli della Pallavolo Macerata, il Gruppo Medico Associati Fisiomed». La parola è passata agli sponsor con Irene Croceri, responsabile marketing di Banca Macerata: «È un onore essere diventati main sponsor della Pallavolo Macerata. La nostra collaborazione è cominciata nel 2018 ed ha continuato a crescere, prima dando il nome al palazzetto, oggi alla squadra di Serie A3. Vogliamo continuare insieme».

È stato poi il turno dell’amministratore unico di Fisiomed Enrico Falistocco: «Siamo presenti da anni nella pallavolo e seguiamo sia lo staff sia i campioni della Banca Macerata, ma le nostre strutture distribuite sul territorio sono sempre a disposizione di tutta la comunità». Tra gli applausi del pubblico è arrivato il momento della presentazione della squadra, con il dirigente Francesco Gabrielli che uno ad uno ha chiamato sul palco tutti i giocatori, lo staff tecnico e infine il nuovo allenatore Maurizio Castellano. La squadra ha salutato la città, poi il presidente Tittarelli ha chiuso l’intervento della Banca Macerata a San Giuliano ringraziando tutti i sostenitori della società biancorossa: «Ringrazio l’Amministrazione, il sindaco e la famiglia Parcaroli che ci ha sostenuto e continua a farlo, gli sponsor e la città, vi aspettiamo al Banca Macerata Forum per vivere una nuova stagione insieme».