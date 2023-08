Via libera al progetto per la riqualificazione di piazza Cavour.

La giunta comunale ha approvato il progetto, del costo complessivo di 200 mila euro, con l’obiettivo di partecipare al bando per l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e che prevede anche finanziamenti per gli interventi riferiti alla mobilità sostenibile.

Il progetto è stato redatto da Giovanni Francioni e con la delibera approvata si demanda al responsabile del settore Lavori pubblici e manutenzioni di procedere con tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla stessa realizzazione dello stesso.

Attenzione, poi, alle modifiche alla viabilità nei prossimi giorni, tra cantieri ed eventi. Dovendo occupare la sede stradale per la posa aerea e/o scavo della fibra ottica è necessario l’istituzione del divieto di accesso in via Ozeri ed in via San Nicola, consentendo scavi nei tratti iniziali di dette vie all’intersezione con piazza della Libertà. Pertanto dalle 8 di domani mattina alle 18 di venerdì è vietato l’accesso veicolare in via Ozeri da piazza della Libertà, mentre dalle 8 alle 20 di sabato è vietato l’accesso veicolare in via San Nicola da piazza della Libertà.

Domani sera dalle 18 alle 24, invece, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in piazza della Libertà in occasione dell’evento “Top 80”. Dalle 20 alle 24 di venerdì è invece disposto il divieto di sosta e transito in corso Giuseppe Garibaldi, dall’intersezione con via Oberdan fino all’intersezione con piazza della Libertà e via Roma fino all’intersezione con piazza Mazzini.

Infine sabato dalle 18 alle 24 è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e il divieto di transito in piazza della Libertà in occasione della Giornata del donatore. Dalle 20 alle 24 è invece disposto il divieto di sosta e transito in corso Giuseppe Garibaldi dall’intersezione con viale Gioacchini Murat-via Nazionale-via Cesare Battisti fino all’intersezione con piazza della Libertà ad esclusione dei residenti che potranno transitare fino all’intersezione con via Guglielmo Oberdan.