Top 80 in piazza della Libertà

Piazza della Libertà diventa dance floor: venerdì arriva a Tolentino “Top 80”, un vero e proprio viaggio nel decennio d’oro con le indimenticabili hits degli anni ’80. Uno spettacolo unico nel suo genere che farà tappa nella piazza principale, nel centro storico della città, per far ballare e cantare a partire dalle 21,30 e rivivere tutte le emozioni di quel periodo musicale.

Un frontman, dieci animatori, un deejay e live performance sono i componenti di questo prorompete ed esplosivo spettacolo, accompagnati da super effetti speciali, personaggi dell’epoca e tantissimi gadget per un tuffo nella musica e negli stili dei mitici ’80. Un viaggio sonoro e visivo “in the heart of the eighties” da ascoltare, ma soprattutto da ballare, passando attraverso il pop, il rock e la musica elettronica ripercorrendo il mitico decennio. Prodotto dal gruppo di animazione Mas Flow, e organizzato in collaborazione con Dm Show Services, Isolani Spettacoli e il patrocinio del Comune, Top 80 è un misto tra musica, ballo, teatralità ed un’infinità di divertimento.