Eurosuole Forum per la Lube 2023/2024. I sei atleti della prima squadra a disposizione, con l’ausilio degli emergenti del vivaio, e dei cinque giovani stranieri che lunedì si sono aggregati al gruppo, stanno lavorando sodo per migliorare la forma e collaudare le fasi di gioco in vista della prima prova tecnica stagionale, l’allenamento congiunto con l’Abba Pineto, in programma nel pomeriggio di venerdì (ore 16.30) al palas.

Motivato l’opposto Matheus Motzo, ex Kemas Lamipel Santa Croce. L’attaccante ha impiegato poco a entrare nelle logiche del Club cuciniero e in palestra mette sempre il turbo:

«Sono carico e voglio apprendere il più possibile in un ambiente ambizioso e stimolante – spiega -. Stiamo gettando le basi per far sì che la Lube affronti gli impegni da vero gruppo. Non vedo l’ora di confrontarmi con i nazionali. Vengo dalla A2 e fin dal primo giorno ho avuto la conferma di avere di fronte un’asticella più alta. Se in passato ci consigliavano di arrivare al raduno in buono stato, a Civitanova ci hanno chiesto di rispettare determinati parametri e tutte le attività sono orientate verso la perfezione. Un ritorno in palestra graduale, ma studiato nei dettagli. Si respira un’aria professionale in ogni attività. Le sedute di allenamento in inglese e il fatto di potermi rapportare con ragazzi di varie nazionalità, come i giovani che ci stanno dando una mano nella prima fase, arricchiscono la mia esperienza. Mi fa effetto vedere che un campione come Ivan Zaytsev, acclamato in tutto il mondo, sia così alla mano, disponibile e votato al gruppo. Fa piacere poter contare sui consigli di atleti iconici. Mi sento già parte del progetto. Non sono intimorito dal fatto che il lavoro sia duro e gli obiettivi importanti, anzi mi sento a mio agio perché mi piace dare anima e corpo. Il concetto di soffrire per raggiungere traguardi complicati fa parte del mio modo di intendere la pallavolo. Il periodo della ripresa è tosto, ma negli anni ho imparato che tutto va conquistato con impegno, sacrificio e costanza. Solo così ci si fa trovare pronti durante la stagione. La candidata per la vittoria finale in SuperLega? Le squadre di alto livello sono più di una e noi sgomiteremo per figurare tra le favorite».