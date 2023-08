di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Banca Macerata non lascia ma…raddoppia. L’istituto di credito del territorio sarà il nuovo main sponsor della Pallavolo Macerata, dopo aver già dato il suo marchio al palasport di Fontescodella da diverse stagioni ed essere da molti anni a fianco del sodalizio di volley guidato dal presidente Gianluca Tittarelli.

Ma stavolta l’impegno sarà ancora più grande con la prima squadra che milita nella terza serie nazionale che vuole abbandonare al più presto. «La serie A3 ci sta stretta, vogliamo crescere e salire di categoria» hanno detto all’unisono il presidente di Banca Macerata, Ferdinando Cavallini, e quello del club pallavolistico Gianluca Tittarelli.

Ad annunciare questo cambio di passo ed il nuovo marchio che comparirà sulle maglie della squadra del capoluogo sono stati i vertici della banca, il presidente Ferdinando Cavallini assieme a Debora Falcetta responsabile area commerciale e Irene Croceri responsabile di marketing e comunicazione e la dirigenza della Pallavolo Macerata rappresentata dal presidente Gianluca Tittarelli, dal dirigente Francesco Gabrielli e dal nuovo direttore generale Italo Vullo in una conferenza stampa, la prima organizzata nella nuova sede direzionale di contrada Acquevive.

Resterà sulle maglie anche il logo Tunit della famiglia Parcaroli, fino allo scorso campionato main sponsor della squadra, come segno di continuità nella vicinanza al club e non è da escludere in un futuro, anche se non immediato, l’ingresso nella compagine dirigenziale societaria di qualche esponente della famiglia Parcaroli. «Banca Macerata in prima fila si, vuole rimanere in prima fila e vuole essere in prima fila sì – ha affermato Ferdinando Cavallini – abbiamo inaugurato pochi mesi fa questa splendida sede che è un traguardo ed allo stesso tempo l’inizio di una nuova storia di quello che la banca vuole rappresentare per il territorio. In questo contesto complessivo si inserisce questa collaborazione con la Pallavolo Macerata che si sta ampliando e dovrà crescere sempre di più. La logica del nascere piccoli e restare piccoli non è la nostra e non deve essere di nessuno. Si nasce piccoli ma poi si cresce: questo vale per la banca, le imprese del territorio e la squadra di volley. Diventiamo main sponsor di questo club che si chiamerà Banca Macerata come il palas dove gioca le sue partite. Si tratta di un inizio, una partenza: cerchiamo di vivere ogni situazione come un traguardo di ciò che è stato ma anche come inizio di ciò che vogliamo che sia. Crediamo molto nel volley e questo connubio vogliamo che dia lustro ad una città che presenta già due squadre di pallavolo in serie A, che ha nel dna questo sport e speriamo di restituire a Macerata quei palcoscenici che ha avuto in passato».

L’accordo di sponsorizzazione è della durata annuale con possibilità di prolungamento per le stagioni future. «Banca Macerata ha scelto di sponsorizzare spesso le eccellenze ed i simboli del territorio – ha ribadito Debora Falcetta – sostenendole perché la visibilità e la crescita passa anche attraverso l’aiuto alle associazioni locali. Non solo nello sport, che è pur sempre un motore nella nostra provincia, ma pure nella sanità e nella scuola dove ci siamo spesi per sostenere progetti concreti in cui crediamo. Ci auguriamo che il territorio possa comprendere il valore di ciò che stiamo facendo eleggendoci come istituto di credito di riferimento».

Irene Croceri ha sottolineato come «questa assieme ad altre iniziative di sponsorizzazioni mostra attenzione e disponibilità di Banca Macerata verso le aree dove opera, pronti sempre a rispondere alle necessità» mentre il presidente del club ha ricordato la valenza di questa operazione che ha portato l’istituto di credito ad essere il nuovo main sponsor di A3. «Questa stagione alle porte ha tantissime novità per il nostro club – ha detto Gianluca Tittarelli – non solo a livello di squadra con nuovi giocatori e di guida tecnica ma la principale è questo connubio che si rafforza con Banca Macerata che ci affianca come main sponsor dopo che in tanti anni è stata al nostro fianco come sostenitore importante. Da quest’anno gireremo l’Italia come Banca Macerata Volley, questa cosa ci fa molto piacere perché ci affianchiamo ad una realtà solida ed importante, rappresentativa del territorio e sapete bene che noi guardiamo al territorio perché qui siamo nati e qui operiamo. Dal punto di vista sportivo l’obiettivo è di fare un torneo di vertice, non ci siamo mai nascosti del resto. Le ambizioni sono quelle, si è costruita una buona squadra, affidata ad un bravo allenatore. Non mi sbilancio, però l’anno prossimo si taglierà il traguardo dei 40 anni di vita della società e sarebbe bello fare una festa a tutto tondo».

Il dirigente della Pallavolo Macerata, Francesco Gabrielli ha sottolineato come «quello con Banca Macerata è un progetto di crescita e contiamo che anche questo contribuisca a portare ancor più pubblico al palazzetto in una città dove il volley c’è sempre stato, c’è oggi e ci sarà in futuro».

E’ toccato al diggi Italo Vullo entrare più nello specifico della squadra costruita affidata alle cure dell’allenatore Maurizio Castellano. «La Pallavolo Macerata è una società molto stimata e rispettata nel nostro mondo – ha ribadito Vullo – perché ha sempre lavorato bene, facendo il passo secondo le proprie possibilità, di esempio per tanti club. Questa partnership con Banca Macerata credo sia perfetta perché pone le basi di una condivisione nel crescere ulteriormente. La squadra che affronterà l’A3 non nasconde affatto le proprie ambizioni, è una formazione equilibrata fatta di tanti giocatori importanti. Non abbiamo, rispetto al passato, magari una punta di eccellenza in roster ma tanti atleti di ottimo livello e affidabili. L’allenatore Castellano l’ho fortemente voluto io perché è un tecnico che sa lavorare con metodologie moderne abbinate a tanta passione e voglia di fare bene».

Il campionato di serie A3 inizierà il 15 ottobre per concludersi il 24 marzo 2024, quando inizieranno i playoff.



