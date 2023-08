di Andrea Cesca

I colori sociali sono il rosso ed il blu, lo stemma raffigura due anelli planetari che orbitano intorno ad un pallone da calcio. Stiamo parlando dell’Asd Equipe Calcio, neonata società civitanovese che sarà ai nastri di partenza del campionato di Terza categoria. Un’idea nata due anni fa, ma che si è concretizzata questa estate. Il sodalizio del presidente Manuel Ripani nasce dalla passione, dalla voglia di stare insieme e di divertirsi, ma le ambizioni non mancano grazie al sostegno del main sponsor Giano Shoes.

Da cosa prende spunto il nome, perché Equipe? «Ci abbiamo pensato parecchio, sulle prime non riuscivamo a trovare qualcosa che ci piacesse – risponde il direttore generale ma anche giocatore Emanuele Stacchietti – ci ha convinto il significato della parola, squadra di atleti. E’ un progetto che si propone di valorizzare i giovani che non trovano spazio altrove e creare un’alternativa alle squadre più blasonate di Civitanova che sono la Civitanovese, lo United Civitanova, l’Academy Civitanovese e Santa Maria Apparente. La volontà è quella di ritagliarsi un ruolo non secondario nel panorama calcistico civitanovese. Ci sono diversi sponsor che stanno intervenendo in maniera massiccia, la società ha già una squadra di calcio a sette, iniziamo questa avventura con il calcio a 11 pieni di buoni propositi. Abbiamo una linea privilegiata con lo United Civitanova, ci alleneremo e giocheremo le partite casalinghe al campo sportivo Don Contigiani dove il presidente Ugo Ballerini ci dà il massimo supporto. L’allenatore sarà Alessandro Giorgi che ha vinto altri campionati di Terza categoria».

Molti i giovani in rosa provenienti dalle società limitrofe. Tra i giocatori, oltre a Stacchietti e al collaboratore tecnico Paolo Vesprini Marinelli ci sono Alessandro Marcozzi, Leonardo Luciani, Angelo Bigoni, Pasquale Calderoni, Massimiliano Di Salvio, Leonardo Paniccia, Karan Singh, ma la rosa deve essere ultimata. Sabato prossimo l’Asd Equipe Calcio sarà presentata in Comune.

Di seguito l’organigramma della società: Manuel Ripani presidente; Luca Cocci vicepresidente; Emanuele Stacchietti direttore generale e collaboratore tecnico; Fabrizio Azzurro segretario; Alessandro Giorgi allenatore; Paolo Vesprini Martinelli collaboratore tecnico.