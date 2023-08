Una violenta grandinata e forti raffiche di vento. Sono stati questi gli ultimi strascichi del maltempo che nel pomeriggio hanno interessato la nostra provincia e altri territori delle Marche. Nella zona di Tolentino, Pollenza, Urbisaglia sono caduti chicchi di grandine che in alcuni casi hanno raggiunto anche le dimensione di una noce. Cinque sei gli interventi dei vigili del fuoco in provincia, per lo più per rami spezzati e crollati sulle strade. Secondo le previsioni il maltempo avrebbe le ore contate.

La Protezione civile delle Marche prevede già per domani, cielo sereno o al più poco nuvoloso con assenza di precipitazioni e temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, mentre le massime saranno in ripresa. Soffieranno ancora venti di brezza leggera sui settori interni e di brezza tesa lungo la fascia costiera, con rotazione tipica a regime di brezza e il mare sarà mosso, poco mosso dalla serata di domani. Secondo i metereologi della Protezione civile regionale, il ramo discendente dell’anticiclone attualmente posizionato sulla Penisola Iberica si espanderà infatti gradualmente verso il Mediterraneo centrale, andando a consolidare anche sul medio versante adriatico il campo di alta pressione e favorendo un aumento delle temperature massime.



