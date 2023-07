Ha voglia di rimettersi in moto il prima possibile il Teatro dei Picari di Macerata, dopo gli allagamenti dello scorso 5 giugno che l’aveva messa in ginocchio. E così l’associazione ha deciso di lanciare una raccolta fondi per cercare risorse per riavviare un’attività che ha alle spalle oltre trent’anni di storia.

«Quando il fosso Narducci ha straripato, nei locali del teatrino del Borgo è entrata un’ingente quantità di acqua, che ha raggiunto i 220 centimetri di altezza e che ha spazzato via in maniera violenta e incontrollata tutto ciò che era presente all’interno – fa sapere l’associazione – in pochi istanti abbiamo visto distrutti parte della costumeria, la strumentazione tecnica, tutti i documenti e la biblioteca in cui erano conservati centinaia di libri, riviste e dvd e i premi vinti in quasi trent’anni di storia: in pratica l’intero teatrino del Borgo».

Costruito dall’associazione stessa all’inizio degli anni Duemila in collaborazione con il Comune e inaugurato nel 2005, il teatrino era fornito di tutto il necessario per mettere in scena piccoli spettacoli. Negli anni ha visto lo svolgimento di diverse stagioni teatrali con performance di vario tipo: commedie, letture sceniche, favole per bambini, spettacoli di danza, improvvisazioni, monologhi.

«È stato anche un luogo di formazione teatrale, dove importanti docenti ed attori hanno tenuto workshop e corsi – ricorda il Teatro dei Picari – si sono realizzati anche laboratori di decorazione maschere che hanno visto il coinvolgimento di molti bambini e ragazzi. Tutte iniziative che sono sempre state seguite ed apprezzate dal pubblico. Nonostante le grandi perdite, vogliamo ripartire con le attività e ricostruire il teatrino del Borgo. Con un piccolo gesto è possibile sostenere l’associazione teatrale e far rinascere uno spazio culturale e sociale storico per il quartiere di Sforzacosta».

L’ambizioso obiettivo della raccolta fondi, alla quale è possibile donare attraverso il portale GoFundMe, è di 20 mila euro.