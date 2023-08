di Marco Pagliariccio e Laura Boccanera

Si è abbattuto con forza anche su Macerata il nubifragio che dal primo pomeriggio sta flagellando gran parte della provincia. Una pioggia che, appena dopo pranzo, è caduta mista a grandine, spazzando tutto il centro cittadino e creando diversi accumuli simili a nevicate invernali.

Situazione più critica, come da tradizione, alla rotatoria di Fontescodella, dove convergono le acque reflue che scendono da via Tucci e via Mattei: quest’ultima è stata precauzionalmente chiusa dalla Polizia municipale nel tratto che dalla rotonda sale verso Collevario, nella sola carreggiata che si dirige verso monte a causa del materiale fangoso scivolato in mezzo alla strada. Da ricordare che, in senso opposto, è già chiusa da tempo la corsa più esterna per l’ampio smottamento che ha fatto cedere una importante porzione di asfalto.

Tra le attività più colpite la palestra Robbys, in via Emanuele Filiberto: una decina di centimetri d’acqua ha invaso sia il desk che le sale pesi. «Saremo costretti a rifare tutta la pavimentazione», ha spiegato il titolare Francesco Clerico.

Extra lavoro per le forze dell’ordine anche Villa Potenza, dove si segnalano diversi rami caduti nelle strade della frazione e detriti in strada lungo contrada Cimarella, chiusa al transito in alcuni tratti. Tante le chiamate ai vigili del fuoco.

LITORALE – Disagi per il maltempo anche lungo la costa dove attorno alle 16,30 ha iniziato a piovere in maniera costante e copiosa. L’abbondante quantità d’acqua che si è riversata in poco tempo ha provocato allagamenti lungo le strade e in quale scantinato privato. I maggiori disagi nella zona del centro di Porto Recanati dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova per principi di allagamento a negozi e scantinati. Circa 10 centimetri la quantità d’acqua accumulata.

A Civitanova in poco tempo le strade sono diventati fiumi per la difficoltà dei tombini di ricevere e smaltire la pioggia, ma la situazione, appena ha iniziato a spiovere è tornata alla normalità. Numerose comunque le chiamate al 115 anche per rami spezzati e finiti sulla carreggiata. Non si sono verificati però incidenti o danneggiamenti ad auto e altri mezzi.

SERRAVALLE – La pioggia non ferma il Montelago Celtic Festival. Ieri è piovuto per ore e nonostante i disagi tutti i concerti si sono tenuti regolarmente nella struttura coperta del Mortimer pub. Le conseguenze della pioggia abbondante hanno lasciato impantanate un centinaio di vetture, si sono messi al lavoro volontari, forze dell’ordine con la motopala per liberare le vetture. Alcune persone hanno avuto le tende allagate, le strade interne all’altopiano sono percorribili solo con calzature tecniche o stivali. Per la giornata di oggi tutti gli eventi previsti si sono tenuti regolarmente.