Rami spezzati e strade da liberare: interventi dei vigili del fuoco in provincia per il maltempo. La pioggia e il vento che nel pomeriggio hanno sferzato un po’ tutto il territorio hanno richiesto una decina di interventi tra Montecassiano, Macerata, Mogliano e Porto Recanati. Per lo più si tratta, appunto, di rami spezzati che sono finiti in mezzo alle carreggiate. Nessun allagamento. Anche nel resto della regione, più o meno lo stesso scenario, con i vigili del fuoco al lavoro per liberare le strade. Una decina gli interventi anche nella provincia di Ancona.