Circe alla fine è arrivata e si è portata dietro una coda di danni, allagamenti e disagi. Come era stato ampiamente previsto, il ciclone è arrivato dalle prime ore del pomeriggio, con forti piogge e vento che si sono abbattuti su tutte le Marche. Man mano la situazione è peggiorata, con il picco che è stato raggiunto tra le 19 e le 21.

Nel Maceratese decine gli interventi del vigili del fuoco, un po’ in tutto il territorio, dall’entroterra alla costa. Dopo i primi dieci interventi del primo pomeriggio, un’altra decina dalle 19 in poi. A Macerata, le strade sono diventate come fiumi in piena. Anche a Civitanova ci sono stati degli allagamenti (annulato per la seconda volta nel giro di un mese il concerto di Michele Zarrillo allo Shada). E problemi anche al Montelago Celtic Festival. «Causa maltempo vi consigliamo di non mettersi in viaggio per il festival ma di aspettare che le condizioni meteo migliorino, a presto», hanno scritto gli organizzatori.

E scoppia la polemica per lo spettacolo Carmen Danza in programma allo Sferisterio prima della decisione dell’annullamento arrivata alle 21,30. «A fronte dell’allerta arancione decisa dalla Protezione civile, a fronte di un grosso temporale al pomeriggio e una pesante pioggia alle sette e mezzo e ancora adesso sta piovendo, alla biglietteria dicono ancora che lo spettacolo si fa e che hanno due ore di tempo per decidere e comunicare al pubblico un eventuale annullamento – denuncia un lettore – E qui fuori ci sono centinaia di persone in attesa, in attesa che si smetta di portarle in giro. Molte persone vengono anche da lontano sotto la pioggia battente e con una superstrada che mantiene le pozze d’acqua, solo perché nessuno si è preso la responsabilità di annullare. È un comportamento a dir poco irrispettoso del pubblico».

«Nelle ultime tre ore – si legge nell’ultimo bollettino di monitoraggio della Protezione civile regionale delle 21 – la regione è stata interessata da rovesci o temporali diffusi, anche di forte intensità, che dal settore interno centro-meridionale si sono spostati verso il settore costiero. Le precipitazioni hanno interessato maggiormente la zona di allerta 4 (la zona centrale delle Marche, ndr), dove la media areale si è attestata attorno ai 20 mm, ma con picchi che nel Maceratese hanno raggiunto i 40 mm. Nelle altre zone di allerta, le precipitazioni sono risultate meno intense e diffuse. Nelle prossime ore saranno ancora possibili delle piogge sparse, specie sul settore centro meridionale, ma al più di moderata intensità; i fenomeni sono comunque previsti in graduale attenuazione».

(redazione CM)

(foto Falcioni)