Una nottata di interventi per i vigili del fuoco a causa del maltempo. E oggi sono previste altre piogge, di minore intensità. L’allerta meteo passa dall’arancione di ieri a gialla.

Il ciclone Circe ancora non ha lasciato il nostro territorio. Dopo gli allagamenti, i danni e i disagi della prima serata di ieri, che hanno portato pure all’annullamento dello spettacolo allo Sferisterio con coda di polemiche, sono continuati anche nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, specie di seminterrati, e alberi caduti sulla strada. Ottanta gli interventi in tutta la regione: 30 nell’Anconetano, 20 nel Maceratese, 10 nel Pesarese, 10 nell’Ascolano e 10 nel Fermano. Con il passare delle ore poi la situazione è andata migliorando. «Nelle ultime tre ore le precipitazioni, sparse e di debole o al più moderata intensità, hanno interessato prevalentemente il settore centro-meridionale della regione – ha scritto la Protezione civile nell’ultimo bollettino di monitoraggio di ieri – Le cumulate medie areali si sono attestate nell’intorno dei 5 mm, con picchi che hanno raggiunto localmente i 10 mm. Nel corso della notte è prevista

una graduale cessazione dei fenomeni».

Altre piogge sono però in arrivo oggi. L’allerta meteo valida per la giornata di oggi è di colore giallo (ordinaria), coinvolge tutta la regione e sempre per temporali. Ecco le previsioni della Protezione civile regionale: «Nel pomeriggio temporali sparsi localmente intensi in particolare sul settore centro-meridionale. Fenomeni in completo esaurimento nel tardo pomeriggio».