Con la conclusione dei lavori di ripristino del manto sulla strada che collega Matelica con la frazione di Braccano di giovedì scorso, la Provincia ha completato il restyling di tutte le arterie viarie di sua competenza sul territorio matelicese. Con l’ultimazione di questo intervento, tra l’anno 2022 e 2023 tutte le strade provinciali sono state ripristinate: Matelica-Esanatoglia, Matelica-Castel Santa Maria, Braccano-San Vicino, Matelica-Gagliole, era rimasta solamente la Matelica-Braccano.

Intanto un altro importante progetto è stato realizzato in collaborazione tra la Provincia di Macerata, le Ferrovie dello Stato e il Comune di Matelica: si tratta di quello per la sistemazione idrogeologica e fognaria del tratto della strada provinciale che va dal passaggio a livello ferroviario di San Rocco fino all’edicola della Madonna delle Fonticelle. Questo per evitare che le copiose precipitazioni vadano ad allagare il quartiere San Rocco superando la linea ferroviaria. Questo progetto è stato già trasmesso alla struttura commissariale per le alluvioni al fine di ottenere le risorse per eseguire i lavori che ammontano a 600 mila euro.

Sempre per evitare danni idrogeologici sono state prese iniziative progettuali tra la Provincia e la Quadrilatero per convogliare le acque piovane in appositi canali ed evitare allagamenti nella zona di Sainale-strada provinciale per Esanatoglia. «Ringraziamo tutti gli enti coinvolti nei vari progetti, a partire dalla Provincia di Macerata – commenta il sindaco di Matelica Massimo Baldini – si tratta di tutte opere fondamentali per la nostra città che andranno a migliorare la viabilità e a mitigare il rischio idrogeologico in due zone specifiche di Matelica».