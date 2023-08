Disfida rosa, vince Vallesacco

Il quartiere Vallesacco è il primo a festeggiare nella 43esima edizione della Disfida del Bracciale di Treia vedendo trionfare la squadra femminile per la prima volta.

Il premio “in rosa” del gioco della palla a bracciale è stato infatti vinto dalle ragazze della contrada degli “artigiani” che hanno avuto la meglio sul quartiere Onglavina. Al terzo posto il quartiere del Borgo. Nota di merito per la miglior giocatrice Aurora Pasqualini che si è aggiudicata il premio Sestilia Piermattei.

Dopo la benedizione dei trofei e del Palio, la Disfida è entrata nel vivo avvolgendo la città dell’atmosfera unica di fine ‘800. Tanti gli eventi in programma ogni sera e taverne aperte con menù a tema tipici della cucina tradizionale maceratese. Sabato serata anni 80 con il grande show in cui saranno protagonisti Jo Squillo e Sandy Marton. Poi domenica la giornata clou: il corteo storico e la gara, nell’arena Carlo Didimi, saranno protagonisti assoluti con la città che sarà attraversata dai quattro quartieri e i loro abitanti vestiti dei costumi dell’epoca. Dalle ore 16.15 alle 19.45 di domenica (6 agosto) sarà anche attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e cartolina dedicati.

Sotto Porta Cassera saranno presenti gli operatori di Poste Italiane con una postazione dedicata all’affrancatura, alla bollatura e all’invio della corrispondenza ordinaria e sarà possibile per tutti gli appassionati, turisti e collezionisti, con l’acquisto di un francobollo del valore di almeno € 0,25, affrancare e bollare cartoline e altro materiale filatelico e collezionistico con l’apposizione di un annullo speciale o di un timbro figurato appositamente realizzati per l’iniziativa e per il borgo. Terminato l’evento, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico-postale e sarà esposto al museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma.