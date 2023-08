A passo lento, con l’obiettivo di arrivare a Loreto godendosi il tragitto e lo splendore del borgo di Treia ha ripreso la marcia un bel gruppo composto da 60 ragazzi che insieme al loro parroco sono partiti da Como per percorrere la Via Lauretana, soggiornando a Treia per una notte. Un cammino tra natura e borghi quello lauretano, che ha permesso ai giovani arrivati dalla Lombardia ammirare il borgo treiese e il Santuario del Santissimo crocefisso dove Padre Luciano ha messo a loro disposizione la cucina per cenare.

La Via Lauretana è una delle maggiori direttrici dello Stato Pontificio, un itinerario lungo 150 km che si snoda tra Umbria e Marche, toccando città e borghi e attraversando l’Appennino. «Questo gruppo di Como ha deciso di percorrere il tratto da Treia, proseguendo per Montecassiano e Recanati per poi giungere alla Santa Casa di Loreto – commenta il sindaco Franco Capponi contento di averli accolti a Treia -. I ragazzi sono ripartiti e con piacere posso notare un certo movimento portato proprio dalla Via Lauretana, scelta da diverse persone anche per le vacanze estive. E’ un cammino che consente di far conoscere il nostro magnifico borgo. E’ stata inaugurata ormai due anni fa e nonostante da chi di dovere non sia stata portata avanti la giusta promozione che meritava, siamo riusciti nel nostro piccolo a inserirci nei circuiti e fare in modo che Treia possa essere una scelta da visitare all’interno del percorso».