Festa promozione a Sarnano per la U.S. Tre Torri, che ha vinto il campionato di calcio a cinque centrando il salto in C1.

Il presidente Maurizio Fogante ha guidato la delegazione composta dalla squadra vincitrice, dal suo allenatore Mauro Monaldi, dalle squadre giovanili e dal direttivo. Hanno partecipato all’incontro nella sala consiliare del Comune anche soci e simpatizzanti, accolti dal sindaco Luca Piergentili, dal vice sindaco Franco Ceregioli, dagli assessori Stefano Censori e Stefania Innamorati e dal consigliere Giorgio Eleuteri. Hanno partecipato anche il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il delegato Coni di Macerata Fabio Romagnoli, il fiduciario Coni Doriano De Minicis e la coordinatrice provinciale Educazione Fisica e Sportiva Usp Macerata Nelly Zafirova.

«La presentazione della cerimonia è stata curata da Roberto Tabarretti, socio e sostenitore della società, che dopo un brevissimo prologo ha subito dato la parola al sindaco per i saluti – si legge in una nota della società sarnanese -. Piergentili ha giustamente lodato la squadra per il risultato, ricordando che lui stesso è stato socio fondatore e giocatore in altri tempi di questo team e che quindi si sente doppiamente orgoglioso, ribadendo inoltre lo scopo inclusivo e sociale oltre che sportivo di questa realtà. Il presidente Luna, ricordando i tanti successi dello sport marchigiano anche di alto livello, ha tessuto le lodi della Tre Torri. Il delegato Romagnoli si è detto felice per questo successo e certo che la squadra saprà ben figurare anche se neo promossa nel prossimo campionato di C1, ribadendo anche l’impegno notevole, per la società, di avere oltre alla prima squadra anche ben sei squadre dai Master ai più piccoli da gestire ai vari livelli.

Il sindaco ha poi donato alla società una terracotta con lo stemma di Sarnano, a dimostrazione dell’appartenenza e del senso di comunità che deve sempre contraddistinguere chi opera a vari livelli e anche in campi diversi per l’affermazione del nostro paese – prosegue il club-. Gli interventi sono stati chiusi dal presidente Maurizio Fogante che ha donato a sua volta al sindaco Piergentili una maglia con i colori sociali, giallo e nero, della Tre Torri con il numero uno e il nome appunto Piergentili vergato sul dorso, numero del portiere che il sindaco ha in passato ricoperto come ruolo. E’ stata poi la volta del dono al presidente Luna cui è stata regalata una maglia col numero 10 e ovviamente con il cognome sulla schiena. Romagnoli ha regalato un gagliardetto del Coni regionale e Luna una bandiera di grandi dimensioni del Coni nazionale con lo stemma comitato Marche, da utilizzare per partite e manifestazioni varie.

Dopo la consegna dei presenti, Fogante ha ripercorso i tanti momenti di lotte e soddisfazioni ma anche di impegni e problemi che la Tre Torri ha affrontato in tanti anni e giustamente si è detto felice di questa promozione e conscio che essa rappresenta anche un impegno per il futuro.

Oltre l’impegno per il campionato di C1 il suo pensiero và anche al sostegno alle squadre cosiddette minori , ma non per questo meno impegnative, che vanno incentivate per il perseguimento di risultati sportivi oltreché di impegno sul fronte sociale e di allargamento inclusivo, che per la società sono motivo di orgoglio. Sicuro di trovare al suo fianco il sindaco e l’amministrazione tutta nella possibile soluzione dei tanti problemi che sicuramente si presenteranno nel tempo. A chiusura della cerimonia la società ha organizzato un’apericena con la serata che è poi proseguita al Giardino degli Orti con musica e intrattenimento a cura del Movimento Giovanile 62028 che ha collaborato ai festeggiamenti».