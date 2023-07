Visita a sorpresa alla caserma dei vigili del fuoco di Camerino del presentatore televisivo Massimo Giletti, impegnato nella serata “Marche in vetrina” a Castelraimondo. «Ho un forte legame con questo corpo che è a servizio della gente – ha detto Giletti – grazie a mio nonno si mantiene tuttora saldo e forte il legame della mia famiglia con i vigili del fuoco, che svolgono un lavoro molto prezioso». Il popolare giornalista si è presentato all’improvviso accolto dai vigili in servizio, si è soffermato in particolare sull’autorimessa ed ha voluto farsi fotografare come ricordo della visita davanti a due dei mezzi usati dagli uomini del distaccamento di Camerino.