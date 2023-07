La città di Treia, con la collaborazione del club per l’Unesco di Tolentino Terre Maceratesi e dell’archeologo Enzo Catani, componente della Missione archeologica italiana in Libia e direttore onorario del Museo archeologico di Treia, è orgogliosa di presentare, nell’ambito della Disfida del bracciale, la mostra fotografica di Mauro Presutti “Leptis Magna. Antichi fasti ed emozioni contemporanee”, presso il locale ex Trea, in piazzetta Cassera. L’inaugurazione avverrà sabato alle 19 e la mostra rimarrà aperta fino al 6 agosto.

L’esposizione comprende una raccolta di immagini realizzate nel 2008 tra le rovine di Leptis Magna (Libia), città nativa dell’imperatore Settimio Severo (II secolo d.C.) e seconda città romana più grande del nord Africa dopo Alessandria d’Egitto. Nel 1982 l’area archeologica è stata inserita nella lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Mauro Presutti, fotografo professionista dal 1985, ha rivolto il suo lavoro prevalentemente alla fotografia di beni culturali attraverso diverse collaborazioni con le Soprintendenze di Molise e Marche e con l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero della Cultura. Tra i suoi interessi rientrano anche il reportage, la fotografia etnoantropologica e la fotografia paesaggistica, attività che svolge senza mai tralasciare la ricerca artistica.

Dal 2021 è collaboratore dell’agenzia fotografica inglese Millenium Images. Ha esposto in varie mostre personali e collettive a Strasburgo (Francia), New York (Usa), Itatiba (Brasile), Milano, Roma, Viterbo, Napoli, Bari, Benevento e Campobasso. I suoi lavori sono stati pubblicati in settimanali e periodici nazionali e internazionali tra cui: Libération, Nouvel Observateur Hors-Série, Condé Nast Traveller, America Oggi, Jornal de Itatiba, Gente Viaggi, Bell’Italia, Plein Air, Jazz, Molise Oggi, Made in Molise, Molise Economico, Il Bene Comune. In qualità di autore ha pubblicato i libri fotografici “Angeli e Diavoli”, Edizioni Enne, 2001; “Paesaggi. Immagini per raccontare il Molise”, Palladino Editore, 2003; “Il teatro involontario”, Palladino Editore, 2003; “La Pagliara maie maie”, Edizioni Enne, 2004; La Sagra dell’uva a Riccia tra passato e presente”, Edizioni Enne, 2005.