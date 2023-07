Dialisi turistica nel Maceratese

Mare sì, belle colline sì, città d’arte pure, però anche servizi per i turisti nel Maceratese. Tra questi uno fondamentale lo mette a disposizione l’Ast di Macerata che anche quest’anno accoglierà che deve fare la dialisi e si trova a soggiornare per vacanza in provincia. I centri disponibili sono Civitanova, Recanati, Macerata e Camerino.

«La direzione generale di Macerata ha recepito con propria determina il progetto di implementazione della dialisi turistica che la Regione ha voluto potenziare – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – vanno rimarcate quindi la professionalità e l’impegno del personale sanitario che si è reso disponibile».

Il progetto prevede nei mesi estivi un turno serale il lunedì, mercoledì e venerdì al Centro dialisi dell’ospedale di Civitanova, mentre a Camerino si svolgerà un turno diurno lunedì, mercoledì e venerdì. «A luglio e agosto – dicono Franco Sopranzi e Angelo Santoferrara, rispettivamente direttori dei reparti di Nefrologia e Dialisi di Macerata e Civitanova – saranno accolti 27 turisti e verranno erogati 200 trattamenti emodialitici. La dialisi turistica prevede, però, l’accoglienza dei pazienti fuori Regione anche nei restanti mesi dell’anno attraverso prestazioni dialitiche che saranno garantite negli ordinari turni diurni, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto nelle strutture della nostra azienda sanitaria». «E’ un progetto molto apprezzato – dice il direttore generale dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi – perché offre ai pazienti dializzati la possibilità di poter organizzare le proprie vacanze nelle Marche, senza rinunciare ai trattamenti sanitari indispensabili per la propria salute».